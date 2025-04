Also doch: Emma Fernlund und Umut Tekin bestätigen Trennung

In den vergangenen Wochen wurde immer wieder über den Beziehungsstatus von Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (24) spekuliert. Die Realitystars wiesen die Gerüchte immer wieder zurück – nun lässt Umut während seines Ballermann-Urlaubs aber die Bombe platzen. "Manchmal gehen Wege im Leben in verschiedene Richtungen. Emma und ich haben uns entschieden, getrennte Wege zu gehen", verkündet er und fügt hinzu: "Ich wünsche ihr von Herzen nur das Beste für alles, was kommt. Ab jetzt gehe ich meinen Weg wieder als Single weiter."

Kurz darauf meldet sich auch Emma auf ihrem Social Media Profil zu Wort. Die Blondine scheint von Umuts Statement nicht besonders begeistert zu sein – die Trennung jetzt öffentlich zu machen, habe er nämlich nicht mit ihr abgesprochen. "Umut und ich haben uns getrennt. Das heißt, ihr braucht mir jetzt auch nicht mehr zu schicken, dass er sich mit anderen Frauen trifft. Das geht mich jetzt nichts mehr an", verkündet sie. Sie betont, dass es im Leben manchmal anders komme als geplant. Auch Emma wünsche ihrem Ex nur das Beste und hoffe, dass er glücklich wird. Zudem appelliert die TV-Bekanntheit an ihre Community: "Bitte respektiert unsere Privatsphäre und auch, dass wir uns dazu nicht weiter äußern möchten."

Es ist nicht das erste Mal, dass Emma und Umut ihre Beziehung beenden. Bereits Ende vergangenen Jahres verkündeten sie auf dramatische Art und Weise Liebes-Aus und lieferten sich einen öffentlichen Rosenkrieg. Letztendlich fand das Temptation Island V.I.P.-Paar aber wieder zusammen. Vor ein paar Tagen kündigte Umut dann eine Social-Media-Pause an, während die 24-Jährige wie gewohnt ihren Content postete. Ob Umuts kryptisches Verhalten etwas mit der Trennung zu tun hatte, bestätigte er bislang noch nicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, "Temptation Island"-Verführerin

Anzeige Anzeige

Instagram / DItZSPFtLpj Umut Tekin im April 2025

Anzeige Anzeige