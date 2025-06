Nach Trennung: Emma Fernlund ist so glücklich wie nie

Emma Fernlund (24) scheint nach ihrer Trennung von Umut Tekin (28) förmlich aufzublühen. Die Reality-TV-Darstellerin teilte ihre neue Lebensfreude jetzt ganz offen in ihrer Instagram-Story. In einer Fragerunde erzählte sie, dass sie sich "unfassbar glücklich" fühle, so sehr, dass sie es kaum in Worte fassen könne. "Ich bin einfach zufrieden", verriet sie und beschrieb ihre Entspannung als ein völlig neues Gefühl. Sie habe keinen Stress, keinen Druck mehr und fühle sich in ihrer "femininen Mitte" angekommen.

In der Vergangenheit hat ihre Beziehung zu Umut immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Doch derzeit scheint die Influencerin ihren Fokus ganz auf sich selbst zu legen und ihr Singleleben zu genießen. Dabei sprach sie auch davon, von den "richtigen Menschen" umgeben zu sein, die womöglich zu ihrer positiven Gefühlslage beitragen. "Ich weiß auch nicht, was mit mir passiert ist energetisch nach dieser Trennung. Ich bin ein neuer Mensch", schwärmte sie.

Neben den positiven Veränderungen in Emmas Leben gab es zuletzt auch ein unerwartetes Wiedersehen mit Umut. Ihre Fans wunderten sich, als die beiden zusammen durch Hamburg gesehen wurden. Schnell wurden Spekulationen über ein mögliches Liebescomeback laut, doch Emma schob diesen Gerüchten sofort einen Riegel vor. Sie hatte direkt klargestellt, dass es sich um ein Treffen aus praktischen Gründen handelte. Vergangenheitsbewältigung scheint für sie also kein Thema mehr zu sein. Sie wirkt frei von alten Lasten und konzentriert sich auf ihre eigene Entwicklung.

Anzeige Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin bei den Reality Awards 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Realitystar