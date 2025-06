Kein Umzug nach Berlin: Emma Fernlund plant Auswanderung

Emma Fernlund (24) stellt ihr Leben auf den Kopf. Vergangenen April endete ihre Beziehung mit Umut Tekin (28), danach wollte sie eigentlich nach Berlin umziehen. Nun scheinen sich die Pläne der einstigen Temptation Island V.I.P.-Verführerin aber geändert zu haben, wie sie in ihrer Instagram-Story verrät. "Tatsächlich geht es für mich nicht nach Berlin", verrät sie und kündigt aber an: "Es geht für mich ganz woanders hin."

Mehr wolle die 24-Jährige aber noch nicht verraten – es gebe noch einiges zu regeln und sie wolle damit warten, bis alles zu 100 Prozent in trockenen Tüchern ist. Ein kleines Detail teasert Emma aber schon mal an: "Ich kann euch auf jeden Fall sagen: Es ist nicht in Deutschland." Noch habe sie keine Zusage für ihr neues Apartment – der Mietvertrag für ihre aktuelle Wohnung in Hamburg sei aber bereits gekündigt. Lange kann es also nicht mehr dauern, bis ihr neues Abenteuer startet und die Beauty ihre Fans einweiht.

Bevor Emma und Umut ihre Beziehung beendeten, war eigentlich gerade ein anderer Umzug im Gange. Die beiden ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten hatten geplant, in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen. Während sie gerade mitten im Umzug steckten, verkündeten sie ihre Trennung. Es war nicht das erste Mal, dass es heftig bei ihnen kriselte. Bereits Monate zuvor machte Umut öffentlich mit seiner Partnerin Schluss. Damals fanden sie wieder zusammen, ein erneutes Comeback schließt Emma aber aus. "Wir sind getrennt, wir waren getrennt, und wir werden es auch weiterhin sein", betonte sie vor Kurzem in einem Statement auf Instagram.

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund im Juni 2025

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Star

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin bei den Reality Awards 2024