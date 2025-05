Hirntumor: Michael Boltons Familie unterstützte ihn sehr

Michael Bolton (72), der erfolgreiche Musiker und dreifache Vater, hat offenbart, wie sehr ihn seine Familie während seiner schweren Krebserkrankung und nach einer Hirn-Operation unterstützt hat. Im Gespräch mit People sprach er ausführlich über seine Glioblastom-Diagnose im Jahr 2023 und wie seine drei erwachsenen Töchter und sechs Enkelkinder in dieser schwierigen Zeit für ihn da waren. "Ich fühle mich einfach besser, wenn sie da sind", betont Michael. In seinem Haus im amerikanischen Westport, in dem er seit 30 Jahren wohnt, ist daher inzwischen viel los.

Spiele- und Quizabende sind inzwischen ein liebgewonnenes Ritual im Zuhause des Musikers. Tochter Holly berichtet, dass diese Treffen dem Sänger besonders guttun: "Es macht ihm so viel Freude. Er unterhält die Kinder, und alle lachen. Seine Antworten sind urkomisch, und wenn er merkt, dass die Enkel lachen, legt er erst richtig los." Seine Tochter Taryn beschreibt es ähnlich: "Meine Kinder finden ihn so witzig, und ich glaube, dass er das liebt." Sie ergänzt, wie viel Rückhalt und Nähe sie sich gegenseitig geben. Auch wenn Michael Bolton durch die Nebenwirkungen seiner Krebstherapien, wie etwa eingeschränkter Mobilität oder Sprachproblemen, beeinträchtigt ist – seine Entschlossenheit, den Kampf fortzusetzen, bleibt ungebrochen: "Ich will weiterkämpfen. Ich habe noch viel vor", sagt er.

Der Sänger, der vor allem für seinen Hit "How Am I Supposed to Live Without You?" bekannt ist, hat sein Privatleben stets aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Mittlerweile zeigt er sich jedoch offener und möchte seine Erfahrungen auch anderen Erkrankten Mut machen. "Es hilft Leuten zu wissen, dass sie nicht allein sind, wenn sie eine schwierige Phase durchmachen", erklärt Michael in dem Gespräch. Seine Kinder Holly, Taryn und Isa teilt er mit seiner Ex-Frau Maureen McGuire. Rund ein Jahr nach der Operation teilte er auch zuerst ein Foto mit seiner Familie.

Getty Images Michael Bolton, Sänger

