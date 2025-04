Michael Bolton sinniert erstmals über Hirntumor-Diagnose

Michael Bolton (72) hat erstmals offen über seine Hirntumor-Diagnose gesprochen und dabei sehr persönliche Einblicke in die vergangenen Monate gegeben. Im Dezember 2023 wurde der Musiker nach einer Notoperation mit der aggressiven Form von Gehirnkrebs – Glioblastom – konfrontiert. Kaum aufgewacht, sang Michael bereits im Krankenhauszimmer; seine Tochter Holly (47) erinnerte sich an diesen Moment im Gespräch mit dem Magazin People: "Ich erinnere mich, wie eine Krankenschwester völlig überrascht war, dass er so singen kann." Seit der Operation verbringe der Sänger viel Zeit mit seinen drei Töchtern Holly, Isa (49) und Taryn (45) in seinem langjährigen Zuhause in Westport, Connecticut, und konzentriere sich darauf, gemeinsam mit ihnen jede schöne Minute zu genießen.

Die Behandlung des Sängers war alles andere als unkompliziert: Nach der Entfernung des Tumors musste Michael im Januar 2024 wegen einer Infektion erneut am Gehirn operiert werden. Seitdem stehen regelmäßige MRT-Kontrollen an, da das Rückfallrisiko bei dieser Krebsart sehr hoch ist – laut Glioblastoma Foundation liegt es bei rund 90 Prozent. Eine Prognose lässt sich Michael allerdings bewusst nicht geben. "Man greift auf seine Ressourcen und seine Entschlossenheit in einer Weise zurück, die man nie für möglich gehalten hätte", resümierte der Sänger, dessen Kurzzeitgedächtnis, Sprache und Mobilität durch die Behandlung beeinträchtigt wurden, im Interview mit People. Er betonte, wie wichtig für ihn Hoffnung und Gemeinschaft seien: "Zu wissen, dass man nicht allein ist, bedeutet enorm viel." Nach der ersten Mitteilung an seine Fans im Januar verbringt er seine Auszeit nun vor allem mit Familie, Meditation, Golf und sogar Gesangsübungen; selbst eine Online-Stimmtherapie nimmt er in Anspruch, um sich weiter fit zu halten.

Vor allem das Miteinander in der Familie sei für Michael in dieser schweren Zeit zentral geworden. Neben den regelmäßigen Familientreffen und Quiz-Abenden mit seinen sechs Enkelkindern hat sich auch sein Blick auf das Leben verändert: Heute gehe es ihm nicht mehr nur um einen bleibenden musikalischen Eindruck, er möchte vor allem bleibende Werte und Liebe an seine Kinder weitergeben. Dabei sieht er sich selbst als "Cheerleader" für sich und die Familie: "Man wird sehr schnell in einen Zweikampf hineingezogen. Ich denke, so findet man heraus, was in einem steckt." Seine Tochter Taryn fasste das Familiengefühl so zusammen: "Wir gehen da gemeinsam durch, und das ist alles, was zählt." Michaels Wunsch, alles aus dem Leben herauszuholen, spiegelt sich in seinen eigenen Worten wider: "Ich will weitermachen. Ich habe noch viel vor – auch auf der kämpferischen Seite." Und tatsächlich, für einen neuen Songtitel hat der Weltstar schon eine Idee: "Ain’t Going Down Without a Fight."

Facebook / Michael Bolton Michael Bolton mit seiner Familie im Dezember 2024

Getty Images Michael Bolton, Sänger

