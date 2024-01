OP kurz vor Weihnachten: Michael Bolton (70) hatte Hirntumor

Er lässt tief in sein Inneres blicken. Ende der Achtziger gelang Michael Bolton (70) der große musikalische Durchbruch: Mit Songs wie "When a Man Loves a Woman" lässt der Sänger bis heute die Herzen seiner Fans höherschlagen. Auch privat scheint der Grammy-Preistäger mit seiner Partnerin Heather Kerzner endlich das große Los gezogen zu haben. Doch nun geht Michael plötzlich mit besorgniserregenden Nachrichten an die Öffentlichkeit.

Auf Instagram meldet sich der 70-Jährige zunächst mit frohen Neujahrsgrüßen bei seinen Fans. Daraufhin verrät er, dass sein Jahreswechsel mit einigen unerwarteten Herausforderungen verbunden gewesen sei. "Kurz vor den Feiertagen wurde entdeckt, dass ich einen Hirntumor habe, der eine sofortige Behandlung erfordert", erklärt Michael und gibt im gleichen Atemzug Entwarnung: "Dank meines unglaublichen Ärzteteams war der Eingriff ein Erfolg."

Ganz fit fühle er sich nach dem operativen Eingriff allerdings noch nicht. "Jetzt erhole ich mich zu Hause", verrät er und betont, dass sich seine Familie liebevoll um ihn kümmere. In den kommenden Monaten wolle Michael sich voll und ganz auf seine Genesung konzentrieren – und lege deshalb eine musikalische Pause ein: "Es ist immer das Schwerste für mich, meine Fans zu enttäuschen oder eine Show zu verschieben."

