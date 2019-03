Seine Songs sind zum Dahinschmelzen und zu Beginn der 1990er gab es wohl kaum einen Balladen-Fan, der "How Am I Supposed To Live Without You" im Autoradio nicht doch ein Stück lauter gedreht hätte. Aber genau in Sachen Liebe, die fast all seine Songs bestimmt, sieht Pop-Star Michael Bolton (66) sein größtes Problem: Für ihn ist sie der ultimative Sinn des Lebens, aber selbst leben kann er sie gerade nicht.

"Ich bin ein zutiefst und hilflos romantischer Mensch", erklärt Michael im Interview mit dem britischen Mirror. "Ich glaube nicht, dass es irgendein besseres Gefühl gibt, als verliebt zu sein. Ich glaube an die große Liebe. Aber dann werde ich enttäuscht." Der 66-Jährige verrät, dass er die Liebe in seinem Leben schon lange vermisst. Zugleich gesteht er ein, es den Frauen nicht leicht zu machen. Von seiner Ex Nicollette Sheridan (55) schwärme er noch in so hohen Tönen, dass sich mögliche Dates davon abgeschreckt fühlten.

"Meine längste Liebesbeziehung, on und off, waren nahezu 18 Jahre mit Nicollette. Es war so gewaltig. Sie war wunderschön und lustig […]", feiert Michael seine Ex noch heute. Freunde, die seine Autobiografie gelesen haben, hätten ihm gesagt: "Du verschreckst andere Frauen, wenn sie das lesen." Ja, er habe Blind Dates gehabt und manche seien ganz schön gewesen. Eine Partnerin, die ehrlich und humorvoll sein müsse, habe er jedoch nicht gefunden.

Getty Images Michael Bolton, Sänger

Getty Images Michael Bolton und Nicollette Sheridan

Getty Images MIchael Bolton, Diane Warren und Nicollette Sheridan

