So cool reagierte Lady Gaga auf Mikro-Panne beim Coachella

Lady Gaga (39) hat bei ihrem Auftritt beim Coachella-Festival eindrucksvoll bewiesen, dass technische Pannen sie nicht aus der Ruhe bringen. Während sie am vergangenen Freitag bei ihrer Performance den Song "Abracadabra" sang, versagte plötzlich ihr Headset-Mikrofon. Die Sängerin reagierte sofort und griff routiniert zu einem Handmikrofon, das ihr von einem der Tänzer gereicht wurde. Ohne den Takt zu verlieren, setzte sie ihre energiegeladene Choreografie und ihren Gesang fort, zur Begeisterung des Publikums. Später, am Klavier sitzend, entschuldigte sich Gaga für die Panne: "Aber wenigstens wisst ihr jetzt, dass ich live singe", erklärte sie lachend laut US Magazine.

Die Pop-Ikone, die an beiden Coachella-Wochenenden als Headliner auf der Bühne stand, beeindruckte mit einer Mischung aus alten Hits wie "Poker Face" und "Born This Way" sowie neuen Songs aus ihrem aktuellen Album. Besonders begeistert war sie, den Song "Killah" live zu präsentieren, wie sie vorab in einem Interview mit Uproxx verriet. "Ich liebe diesen Track, er ist ultra selbstbewusst, funky und einzigartig", schwärmte sie. Die Headliner-Liste des Festivals war auch dieses Jahr hochkarätig besetzt: Neben Gaga traten unter anderem auch Green Day und Post Malone (29) auf.

Die Sängerin, deren bürgerlicher Name Stefani Germanotta ist, lebt ihre Auftritte stets mit vollem Einsatz und detailverliebter Kreativität. Sie ist bekannt dafür, künstlerische Inszenierungen und ihre Musik zu einer Einheit zu verschmelzen. In Interviews erklärte Gaga, dass sie bei Festivals genauso viel Wert auf ihre künstlerische Vision lege wie bei Solokonzerten, auch wenn das Publikum oft auf ihre Welthits wartet. "Ich will, dass so viele Menschen wie möglich meine Kunst erleben können", betonte sie gegenüber Uproxx. Mit ihrer Professionalität und der Fähigkeit, trotz Pannen Höchstleistung zu liefern, hat sie beim Coachella-Festival erneut bewiesen, warum sie zu den größten Künstlerinnen ihrer Generation zählt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lady Gaga auf der Bühne beim Coachella 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Lady Gaga, April 2022

Anzeige Anzeige