Andrew Garfield möchte nichts über sein Liebesleben verraten

Andrew Garfield (41) hat deutlich gemacht, dass er unter keinen Umständen Details über sein Privatleben oder Liebesleben mit der Öffentlichkeit teilen wird. In einem aktuellen Interview mit Esquire erklärte der Schauspieler: "Ich habe niemals und werde niemals mit irgendjemandem über mein Privatleben sprechen oder etwas bestätigen oder dementieren." Mit dieser klaren Aussage unterstreicht Andrew seine Entschlossenheit, sich nicht an Spekulationen zu beteiligen. Seine Haltung überrascht viele Fans, die neugierig auf das Leben des 41-Jährigen abseits der Leinwand sind und mehr über den charismatischen Schauspieler erfahren möchten.

Anlass für seine Stellungnahme waren Berichte über eine Beziehung zwischen Andrew und der Autorin Kate Tomas. Die beiden wurden im März in Malibu, Kalifornien, Händchen haltend gesichtet, während sie offenbar auf einem Doppeldate mit Phoebe Bridgers (30) und Bo Burnham (34) waren. Seit diesem ersten gemeinsamen Auftritt wurden Andrew und Kate mehrfach zusammen gesehen, was die Gerüchteküche zum Brodeln brachte und als Bestätigung der Beziehungsvermutungen betrachtet wurde. Kate äußerte sich im Juli gegenüber der Sunday Times zu der unerwünschten Aufmerksamkeit: "Die Paparazzi machen vielleicht 150 Fotos und wählen dann die vier aus, auf denen man am schlechtesten aussieht." Sie sprach darüber, wie anstrengend es sein kann, unter ständiger Beobachtung zu stehen und betonte die Wichtigkeit von Privatsphäre.

In der Vergangenheit wurde Andrew laut People Magazine zwischen 2021 und 2022 mit dem Model Alyssa Miller (35) gesichtet, doch auch diese Beziehung hielt er weitgehend geheim. In den 2010er Jahren war er mit Emma Stone (35), seiner Co-Darstellerin aus "The Amazing Spider-Man", liiert. Obwohl Fans spekulieren, dass Emmas Film "La La Land" von ihrer Beziehung inspiriert sein könnte, reagierte Andrew darauf nur mit einem Achselzucken und sagte: "Ich schätze, die Leute brauchen etwas, woran sie glauben können." Freunde beschreiben ihn als bodenständigen Menschen, der seine Freizeit gerne im Kreise enger Vertrauter verbringt und abseits des Hollywood-Trubels Ruhe sucht. Seine Hingabe zur Schauspielerei und sein Wunsch nach einem normalen Leben machen ihn zu einer außerordentlich geschätzten Persönlichkeit in Hollywood.

Instagram / luvalyssamiller Andrew Garfield und Alyssa Miller

Getty Images Emma Stone und Andrew Garfield im Juli 2014

