Heiß: Dreifach-Mama Ivanka Trump zeigt ihre Bauchmuskeln

Ivanka Trump (43) hat am vergangenen Wochenende bei der Formel 1 in Miami für Wirbel gesorgt, als sie gemeinsam mit Ehemann Jared Kushner (44) auf Partytour ging. Auf Instagram präsentierte sich die First Daughter in einem khakifarbenen Crop-Top und passendem Minirock mit perfekt definiertem Bauch – und das als Mutter von drei Kindern. Abends begeisterte sie dann mit einem goldenen, figurbetonten Minikleid von Andrea Almeida bei einer Party im angesagten Carbone Beach. Ihr Mann Jared setzte dabei auf einen klassischen Look mit dunklem Hemd und Samtsakko, während er Ivanka, die als politische Beraterin ihres Vaters Donald Trump (78) einige Opfer brachte, zur Seite stand.

Die Miami-Auszeit war dabei nur der Abschluss einer traumhaften Reise: Zuvor verbrachte Ivanka mit Jared, Schwager Joshua Kushner (39) und dessen Ehefrau, Model Karlie Kloss (32), einen ausgedehnten Osterurlaub in Costa Rica. Ihre Fans bekamen davon auf ihren Social-Media-Kanälen jede Menge Urlaubsstimmung zu sehen – etwa als Ivanka beim Surfen die Pazifik-Wellen meisterte. "Dankbar beschreibt es nicht annähernd. Pessach und die Osterwoche inmitten der rauen Schönheit Costa Ricas zu verbringen, war ein unbeschreibliches Geschenk", schwärmte sie auf X und berichtete weiter von Dschungelabenteuern, Wasserfällen und perfekten Sonnenuntergängen. Die Politik spielt keine große Rolle mehr in ihrem Leben.

Abseits von Glamour, Strandferien und Luxusleben ist der Reality-Star in Miami längst angekommen. In den vergangenen Jahren hat sich die Tochter von Donald Trump immer wieder als echte Familienfrau gezeigt, die oft private Einblicke mit ihren Kindern teilt. Trotz öffentlicher Aufmerksamkeit betont Ivanka auch die ruhigeren Seiten – so nutzte sie die Urlaubszeit zum Reflektieren und für Pläne zu neuen Projekten. "Mein Herz ist voller Dankbarkeit für diese Momente der Zweisamkeit und Erneuerung", schrieb sie unter einen Instagram-Post Mitte April und kündigte an, bereits an aufregenden neuen Vorhaben zu arbeiten. Ein weiteres Detail, das ihren Fans immer wieder auffällt: wie sehr Ivanka nach aktivem Lifestyle und glücklichen Familienmomenten strebt, abseits von Politik und Scheinwerferlicht.

Instagram / ivankatrump Ivanka Trump mit ihrer Familie

Instagram / /ivankatrump Donald und Ivanka Trump, März 2025

