Ivanka Trump empfängt NFL-Team im Weißen Haus mit ihren Kids

Ivanka Trump (43) hat am Montag gemeinsam mit ihren drei Kindern Arabella, Joseph und Theodore an einem Empfang im Weißen Haus teilgenommen. Anlass für das Ereignis war der Besuch der Philadelphia Eagles, die von Donald Trump (78) als amtierende Super-Bowl-Sieger auf dem Südrasen willkommen geheißen wurden. Mit dabei war eine strahlende Ivanka, die in einem eleganten Blazer von Dolce & Gabbana und dazu passendem Rock, Perlenohrringen und cremefarbenen High Heels erschien. Tochter Arabella wählte für den Anlass ein stilvolles blaues Kleid. Für die Familie war es ein seltener gemeinsamer Auftritt im Weißen Haus, bei dem die Trump-Kinder zusammen mit mehreren NFL-Spielern und deren Familien die Atmosphäre genossen.

Die sportliche Feier war nicht der einzige gesellschaftliche Höhepunkt für Ivanka in den letzten Tagen. Während Donald Trump gemeinsam mit Melania Trump (55) und Sohn Donald Jr. die traditionelle Ostereiersuche auf dem Südrasen des Weißen Hauses veranstaltete, zog es Ivanka samt Ehemann Jared Kushner (44) und den Kindern nach Costa Rica, wo sie entspannte Strandferien verbrachten. Auch Jareds Eltern Charles und Seryl Kushner, Bruder Joshua Kushner (39) sowie dessen Ehefrau, das Model Karlie Kloss (32), waren beim Familientrip mit von der Partie.

Während Ivanka in der ersten Amtszeit ihres Vaters als Beraterin tätig war, hat sie sich mittlerweile größtenteils von politischen Tätigkeiten zurückgezogen. Erst Anfang des Jahres berichtete die Präsidententochter, dass sie durch die politischen Aktivitäten ihres Papas auch Freunde verlor. "Ich hatte definitiv einige Bekannte, deren politische Ansichten sich stark von denen meines Vaters unterscheiden. Sie nahmen Dinge persönlich oder wurden übermäßig emotional", gab die dreifache Mutter im Podcast "Skinny Confidential" offen zu.

Getty Images Donald Trump mit NFL-Spielern, April 2025

Instagram / /ivankatrump Donald und Ivanka Trump, März 2025

