Ivanka Trump plaudert Geschlecht von Tiffany Trumps Baby aus

Tiffany Trump (31) erwartet einen Jungen! Das verrät ihre Schwester Ivanka Trump (43) jetzt in einem süßen Instagram-Beitrag. Das Model hatte für ihre kleine Schwester nämlich eine niedliche Babyparty organisiert und stolz Fotos der gelungenen Feier im Netz veröffentlicht. Mit blau-weißer Dekoration und liebevollen Details wie Hasenschwänzen lag der Fokus voll und ganz auf der baldigen Geburt von Tiffanys Sohn. "Es war der süßeste Tag – erfüllt von so viel Liebe, Lachen und Aufregung", schwärmte Ivanka in ihrem Post.

Bereits vor wenigen Monaten präsentierte Tiffany ihren wachsenden Babybauch und begeisterte ihre Instagram-Follower mit glamourösen Fotos. Bei der Amtseinführung ihres Vaters Donald Trump (78) hatte sie in einem schulterfreien hellgrauen Abendkleid einen eleganten Auftritt. "20. Januar 2025, der Abend der Amtseinführung meines Vaters als 47. Präsident – und genau sechs Monate schwanger mit meinem ersten Kind", schrieb die 31-Jährige stolz unter die Fotoreihe.

Tiffany machte ihre Schwangerschaft im Dezember 2024 öffentlich. Mit ihrem Mann Michael Boulos, den sie 2022 in einer glamourösen Zeremonie in Florida heiratete, freut sich die Präsidententochter auf das nächste Kapitel ihres Lebens. Die Tochter von Donald und Schauspielerin Marla Maples (61) hatte ihren Partner, einen erfolgreichen Geschäftsmann mit libanesischen Wurzeln, 2018 auf einer Party in Griechenland kennengelernt. Im Januar 2021 verlobten sie sich im Rosengarten des Weißen Hauses.

Instagram / tiffanytrump Tiffany Trump, Tochter von Donald Trump

Getty Images Tiffany Trump und Michael Boulos, Februar 2019

