Spannendes Geständnis: Das ist Henry Goldings Kink

Henry Golding, der durch Filme wie "Another Simple Favor" bekannt wurde, hatte kürzlich in der Show "Watch What Happens Live" mit Gastgeber Andy Cohen (57) einige intime Details zu erzählen. Der 38-jährige Schauspieler sprach offen über den ungewöhnlichsten Ort, an dem er jemals intim wurde: eine Toilettenkabine am Flughafen. Laut Henry war es ein "Abschiedsgruß" und fand "traurigerweise" in einer Kabine für Menschen mit Behinderung statt, da diese mehr Platz bot. Neben ihm war Charlize Theron (49) zu Gast, die neugierig nachfragte, warum er diesen Ort mit "traurigerweise" beschrieb. Henry erklärte: "Ich meine, draußen hätte jemand im Rollstuhl warten können."

Doch das war nicht die einzige pikante Enthüllung. Auf Andys Frage nach Henrys "kinkiest turn-on", was so viel wie "verrückteste Erregung" bedeutet, entgegnete der Schauspieler lachend, dass er Latex möge. Charlize fragte scherzhaft, ob das Latex für ihn oder seine Partnerin sei, worauf Henry charmant meinte, dass dies je nach Temperatur und Kontext unterschiedlich sei. Die Offenheit des Schauspielers sorgte für einige Lacher im Publikum, das ihn bisher eher von seiner zurückhaltenden Seite kannte. Trotz aller freizügigen Statements über sein Liebesleben machte Henry jedoch deutlich, dass er nicht alle Details preisgeben würde und wer seine Partnerin in der Flughafenstory war, bleibt weiterhin ein Geheimnis.

Privat zeigt sich Henry als liebevoller Familienmensch. Seit 2016 ist er mit seiner Frau Liv Lo verheiratet, die er an einem Silvesterabend 2011 kennenlernte und die seinen Aussagen zufolge "die Liebe seines Lebens" ist. Gemeinsam haben sie zwei Töchter, Lyla und Florence, die vier und zwei Jahre alt sind. Vater zu sein, beschrieb Henry in einem Interview mit Good Morning America als "lebensverändernd" und betonte, wie sehr es seinen Blick auf das Wesentliche im Leben geschärft hat.

Getty Images Henry Golding im Juni 2025 in L.A.

Getty Images Henry Golding im Mai 2025 in New York