Nach Schüssen auf Donald Trump: Seine Kinder äußern sich

Der versuchte Anschlag auf den ehemaligen Präsidenten der USA sorgte für einen großen Schock. Nun melden sich die Kinder von Donald Trump (78) zu Wort: Seine Tochter Ivanka Trump teilte ein emotionales Statement auf Instagram. "Danke für eure Liebe und Gebete für meinen Vater und die anderen Opfer der heutigen sinnlosen Gewalt in Butler, Pennsylvania", schreibt die 42-Jährige und fügt hinzu: "Ich liebe dich, Dad, heute und immer." Sie sei dem "Secret Service und allen anderen Ordnungskräften dankbar für ihr schnelles und entschlossenes Handeln."

Auch sein Sohn Eric Trump (40) äußerte sich nach dem Vorfall gegenüber Page Six. In seinem Statement bezeichnet er seinen Vater als den "härtesten Mann, den ich je getroffen habe". Nachdem der 78-Jährige von einer Kugel am Ohr erwischt wurde und zu Boden gegangen war, wurde er direkt von Mitarbeitern des Geheimdienstes abgeschirmt. Auf Bildern der Szenerie ist zu sehen, wie der Präsidentschaftskandidat mit blutendem Ohr auf dem Weg von der Bühne begleitet wird. Dabei streckt er wütend seine Faust in die Luft – ein mögliches Symbol, um zu zeigen, dass er sich von diesem Angriff nicht unterkriegen lässt.

Der versuchte Anschlag ereignete sich am gestrigen Samstag während eines Wahlkampfauftritts. Wie ein Augenzeuge gegenüber People berichtete, fielen die Schüsse, kurz nachdem Donald mit seiner Rede begonnen hatte. "Und dann ging [Trump] zu Boden und die Leute vom Secret Service stürzten sich auf ihn", schilderte er die Situation. Zwei Veranstaltungsbesucher erlitten schwere Verletzungen und ein Mensch verlor bei dem Attentat sein Leben. Die genauen Hintergründe des Attentatsversuchs sind aktuell noch nicht bekannt.

Joe Scarnici/Getty Images for Fortune Ivanka Trump auf einer Veranstaltung in Dana Point (Kalifornien)

Getty Images Eric Trump im Mai 2024

