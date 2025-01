Donald Trumps Tochter Ivanka wendet sich von der Politik ab

Nicht mehr lange, dann ist Donald Trump (78) erneut der Präsident der Vereinigten Staaten. Bisher hat sich die Familie des Politikers immer auf seiner Seite gezeigt und war darum bemüht, das Trump-Oberhaupt so gut es geht zu bestärken. Schon während seiner ersten Präsidentschaft unterstützte ihn vor allem seine Tochter Ivanka (43) als Beraterin tatkräftig – doch diesen Job wird sie wohl nicht wieder aufnehmen. "Ich habe Jahre der Verrücktheit hinter mir. [...] Leider gibt es eine Dunkelheit in dieser Welt, die ich in meiner eigenen nicht wirklich willkommen heißen möchte", deutet sie im Podcast "Skinny Confidential" an. "Man wird ein bisschen abgestumpft. Es ist sehr dunkel, negativ. Und manche Leute lieben den Gladiatoren-Aspekt, den Kampf. Das war nie mein Ding."

Tatsächlich scheint sie gegenüber ihrer Vergangenheit im Weißen Haus einen ziemlichen Groll zu hegen. "Ich hasse Politik. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe vier Jahre lang kein Sonnenlicht gesehen", schildert sie über den immensen Arbeitsaufwand. Sie kenne nun die emotionalen Kosten, die ein Job im Weißen Haus mit sich bringe – und diesen Preis wolle sie ihren Kindern nicht zumuten. Dennoch sei es ihr wichtig, ihren Vater anderweitig zu unterstützen. In ihren Augen ist die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten der "einsamste Job der Welt". Deshalb möchte sie Donald als Tochter unterstützen, nicht als Beraterin. "Ich freue mich am meisten darauf, einfach nur als Tochter für ihn da zu sein, ihn abzulenken [...] und zu wissen, dass er bei mir sein kann, er selbst sein kann und sich einfach entspannen kann", meint Ivanka weiter im Podcast.

Ivanka ist allerdings nicht die Einzige in der Familie Trump, die nicht wieder ihren alten Posten einnehmen wird. Auch Melania (54), die aktuelle Frau von Donald, scheint kein großer Fan davon zu sein, demnächst erneut in das inzwischen berühmt-berüchtigte Gebäude einzuziehen. Eine Quelle meinte gegenüber People bereits: "Sie wird dort [im Weißen Haus] ihre Privatwohnung haben, und sie hat ihr Zuhause sowohl in New York als auch in Mar-a-Lago in Palm Beach. Sie wird mehr Zeit in New York mit ihrem Sohn verbringen, der ihr wichtiger ist als alles andere." Die First Lady habe ein eigenes Leben abseits der Politik.

Getty Images Donald und Ivanka Trump, 2020

Getty Images Melania Trump, Frau von US-Präsident Donald Trump

