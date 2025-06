Anne Hathaway genießt sehr seltenen Familienausflug in NYC

Anne Hathaway (42) wurde am vergangenen Mittwoch bei einem seltenen Familienausflug in New York City gesichtet. Die Schauspielerin schlenderte gemeinsam mit ihrem Ehemann Adam Shulman (44) und den beiden Söhnen Jonathan und Jack durch die Straßen der Metropole. In einem strahlenden Sommerkleid mit floralen Mustern, einem breitkrempigen Strohhut und braunen Sandalen präsentierte sich die Hollywood-Ikone stilvoll und entspannt. Dabei hielt sie die Hand ihres neunjährigen Sohnes Jonathan, der in einem blau-roten Basketballtrikot und hellblauen Shorts mit schwarzen Blitzen unterwegs war. Ihr jüngster Sohn Jack, fünf Jahre alt, zeigte sich sportlich in einem schwarz-gelben San-Francisco-Trikot.

Die Oscar-Preisträgerin, die bald in der Verfilmung des Thrillers "Verity" eine Schriftstellerin verkörpert, arbeitet derzeit erneut mit ihrem Mann zusammen. Gemeinsam entwickeln sie die romantische Komödie "Yesteryear", in der es um eine Influencerin geht, die ein inszeniertes Leben auf einer Ranch darstellt. Produziert wird der Film von ihrer gemeinsamen Produktionsfirma Somewhere Pictures. Adam, der seit fast 13 Jahren mit Anne verheiratet ist, hatte auch bei früheren Projekten wie dem Indie-Thriller "Song One" als Produzent eine Rolle. Anne lobte in einem früheren Interview mit dem Magazin People die Zusammenarbeit mit ihrem Mann und verriet, dass sie viel von ihm gelernt habe.

Privat scheinen Anne und Adam eine starke Einheit zu sein. Der Schauspielerin zufolge ist ihr Mann nicht nur ein geschätzter Partner bei der Arbeit, sondern auch ein verständnisvoller und engagierter Vater. Die beiden, die ihre Kinder aus der Öffentlichkeit heraushalten, genießen es offenbar, hin und wieder gemeinsam Zeit als Familie zu verbringen. Anne, deren Karriere von Blockbustern bis zu anspruchsvollen Dramen reicht, schafft es dabei, erfolgreich die Balance zwischen Familie und Beruf zu halten. Fans und Medien sind gleichermaßen begeistert, wenn sie sich wie bei diesem seltenen Ausflug mit persönlichen Einblicken zeigt.

Getty Images Anne Hathaway im Oktober 2024

Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway bei den Cannes Filmfestspielen 2022

Anne Hathaway und ihr Ehemann Adam Shulman in New York