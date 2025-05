Kinderstar Millena Brandão (11) stirbt nach 13 Herzinfarkten

Die Kinderschauspielerin Millena Brandão wurde viel zu früh aus dem Leben gerissen. Die Brasilianerin ist mit nur elf Jahren gestorben, wie nun unter anderem Page Six berichtet. Demnach wurde Millena am 30. April in das Granjaú General Hospital im brasilianischen São Paulo eingeliefert, nachdem sie unter starken Kopfschmerzen, Schläfrigkeit, Schmerzen im Bein, Appetitlosigkeit und ständigen Ohnmachtsanfällen litt. Ärzte kämpften um ihr Leben, doch ihr Zustand wurde nicht besser, sondern sogar schlimmer. Innerhalb von zwei Tagen erlitt sie insgesamt 13 Herzinfarkte und wurde schließlich künstlich am Leben erhalten. Schlussendlich entschieden sich ihre Eltern schweren Herzens dazu, die Maschinen abzustellen.

Wie ihre Mutter Thays Brandão gegenüber der Nachrichtenplattform G1 erklärte, ist ihre Todesursache bislang noch nicht geklärt. "Die Ärzte haben immer noch nicht gesagt, was wirklich mit meiner Tochter passiert ist und woran sie gestorben ist. Es ist ein Rätsel", gibt sie an. Angeblich gingen die zuständigen Mediziner zunächst davon aus, dass Millena an dem Dengue-Fieber litt – dies wird von Mücken übertragen und kommt vor allem in den Tropen und Subtropen vor. Die Ärzte schlossen die Erkrankung bei der Elfjährigen aber wohl schließlich aus. Dafür stellten sie angeblich fest, dass das Mädchen an einer Harnwegsinfektion litt. Die Umstände ihres tragischen Todes werden aktuell untersucht.

Millena gab ihr Schauspieldebüt im Oktober 2023 beim SBT, dem brasilianischen Fernsehen. Außerdem hatte sie Auftritte in "A infância de Romeu e Julieta", "A Caverna Encantada" sowie der Netflix-Produktion "Sintonia". Auf Instagram folgten ihr fast 200.000 Menschen, die nun um sie trauern. Ihre Mutter widmete ihr auf der Social-Media-Plattform einen rührenden Brief. "Mein Mädchen, ich vermisse dich, wenn du nicht hier bist, und ich weiß, dass ich dich in den kommenden Tagen noch mehr vermissen werde! Und ich werde dich immer lieben und du wirst immer in meinem Herzen sein", erklärte Thays zu einem Bild, welches Millena mit Engelsflügeln und einem Heiligenschein zeigt.

Instagram / millenamboficial Millena Brandão, Social-Media-Star

