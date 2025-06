Kim Virginias Statement: Jetzt äußert sich Nikola Glumac

Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (30) haben vor wenigen Tagen eine tragische Verlusterfahrung öffentlich gemacht: Ihr ungeborenes Baby ist verstorben. Der Verlust ihres kleinen Mädchens hat nicht nur die beiden zutiefst erschüttert, sondern auch viele Reaktionen im Netz hervorgerufen – leider nicht ausschließlich mitfühlende. Nach der emotionalen Stellungnahme des Reality-Sternchens hat sich nun auch Nikola in seiner Instagram-Story zu Wort gemeldet. Der Temptation Island-Star schildert seinen Fans eindrücklich seine Gefühle und den Schmerz, den er und Kim in dieser schweren Zeit durchleben: "Die ganze Situation hat Kim und mich komplett aus der Bahn geworfen... Der Verlust unserer Tochter ist etwas, das wir uns nie hätten vorstellen können, so ein Schmerz, den man wirklich niemandem wünscht." Obwohl der Schmerz bei Nikola und Kim tief sitzt, versuchen sie, mit der Situation ihren Frieden zu finden: "Wir versuchen unser Bestes, mit allem klarzukommen. Ich hoffe so sehr, dass unsere Tochter nun ihren Frieden findet."

Vor wenigen Tagen war Nikola es, der die erschütternden Neuigkeiten ohne Kims Einverständnis in die Öffentlichkeit getragen hat. Auch dazu bezieht der gebürtige Serbe Stellung: "Ich wollte Kim nicht noch mehr belasten, sondern ich wollte sie verteidigen." Er wisse mittlerweile, dass es nicht sein Recht gewesen sei, die Leidensgeschichte aus emotional geleiteten Gründen unabgesprochen öffentlich zu machen. Doch dass seine Ex-Verlobte trotz des herben Verlusts einer Welle von Hass im Netz ausgesetzt war, konnte Nikola nicht so stehen lassen: "Es zerreißt mir das Herz, mit anzusehen, wie sehr Kim in den letzten Wochen gelitten hat. Was sie durchmachen musste, ist einfach nur traurig."

Für Nikola und Kim war die Schwangerschaft eine emotionale und schwierige Zeit, die von Spekulationen und öffentlicher Kritik begleitet wurde. Selbst nach ihrem gestrigen ausführlichen Statement und rührenden Abschiedsworten an ihre ungeborene Tochter geriet Kim ins Visier hämischer Kommentare. Unter Tränen meldete sich die sonst so gefasste Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story: "Wie kann man so wenig Respekt haben vor einem verstorbenen unschuldigen Kind? [...] Ihr solltet euch schämen! [...] Das ist krank. Das ist komplett krank."

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im Juni 2025

Instagram / kimvirginiaa Schwangere Kim Virginia und Nikola Glumac

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im Juni 2025