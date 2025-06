Trotz Justins Eskapaden: Ehe der Biebers ist wohl stabil

Die Ehe von Justin (31) und Hailey Bieber (28) scheint trotz einiger Herausforderungen stabil zu sein. Besonders die jüngsten Berichte über Justins Verhalten sorgen für Aufmerksamkeit. Der Sänger, der sich auf Social Media gelegentlich unberechenbar zeigt und sogar Freunde vor den Kopf stößt, scheint derzeit eine schwierige Phase durchzumachen. Quellen zufolge sieht sich Hailey in der Rolle der Stützenden in ihrer Beziehung, was insbesondere in den letzten Wochen herausfordernd gewesen sei. Ein Insider verriet gegenüber Us Weekly: "Die letzten Wochen waren sehr angespannt. Es ist nicht leicht für Hailey." Doch von einer Trennung oder Scheidung sei dennoch keine Rede.

Insider schildern, dass Geduld und gegenseitige Unterstützung das Fundament der Beziehung der Biebers bilden. Hailey steht Justin zur Seite und gibt ihm den Raum, den er benötigt, um mit seinen derzeitigen Problemen fertigzuwerden: "Er ist eine tickende Zeitbombe, und Hailey macht Platz dafür." Religion und das gemeinsame Ziel, die Ehe aufrechtzuerhalten, seien dabei zentrale Elemente. "Er gibt sein Bestes, aber es ist nicht einfach", weiß die Quelle. Auch der öffentliche Druck, der durch Justins problematisches Verhalten zunimmt, stellt Hailey vor Herausforderungen. Trotz allem glaube sie daran, dass Justin ein guter Partner und Vater sein kann, und arbeite daher weiterhin darauf hin, ihre Ehe zu stärken.

Hailey selbst gilt als besonnen und geerdet, eine Eigenschaft, die nicht nur ihrer Ehe, sondern auch ihren geschäftlichen Erfolgen zugutekommt. Ihre Skincare-Linie ist ein Beweis für ihr unternehmerisches Geschick und ihre Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen. Justin hingegen hat in der Vergangenheit immer wieder ambitionierte Projekte wie seine Modelinie gestartet, bei denen Hailey stets als unterstützende Kraft an seiner Seite stand. Ihr Engagement, sowohl beruflich als auch privat, zeigt, wie sie ihr Leben strukturiert und werteorientiert meistert – obwohl sie vor allem via Social Media viel Hass und Häme abbekommt, auch von ihrem eigenen Mann und vom Vater ihres Sohnes Jack.

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, Januar 2020

ActionPress / X17 Justin Bieber, Juni 2025

Instagram / haileybieber Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack Blues an Ostern, 2025