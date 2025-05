Millena Brandãos (†11) Eltern geben Kliniken Schuld für Tod

Millena Brandão, ein in Brasilien gefeierter Social-Media-Star, ist am 2. Mai im Alter von nur elf Jahren verstorben. Bislang ist noch ungeklärt, weshalb das junge Mädchen so früh aus dem Leben gerissen wurde. Ihre Eltern Thays Brandão und Luiz Brandão reichten daraufhin am 3. Mai, einen Tag nach Millenas Tod, offiziell eine Anzeige bei der Polizei ein, wie das brasilianische Medium G1 berichtet. Sie erheben schwere Vorwürfe gegen das Pedreira General Hospital sowie die städtische Notfalleinheit Maria Antonieta UPA und werfen beiden Kliniken Nachlässigkeit bei der Behandlung ihrer Tochter vor. Die Familie wolle laut ihrem Anwalt Antonio Carlos Toninho vor weiteren Schritten alle Ereignisse und Unterlagen sorgfältig sichten. Die Ermittlungen laufen bereits, so teilte Brasiliens Public Security Secretariat mit: "Der Fall wird als Verdacht auf unnatürlichen Tod untersucht, Expertenberichte laufen."

Die dramatischen Stunden vor Millenas Tod werfen viele Fragen auf. Über mehrere Tage hinweg wurde sie mit einer zunächst unbekannten Erkrankung in beide genannten Kliniken gebracht, ohne dass die Ärzte eine eindeutige Diagnose stellen konnten. Mutter Thays schilderte gegenüber dem brasilianischen Medium: "Die Ärzte können uns nicht sagen, was wirklich mit meiner Tochter passiert ist und was sie letztlich getötet hat." Laut Totenschein, der dem Newsportal vorliegt, seien ergänzende Untersuchungen notwendig. Millena erlitt im Krankenhaus insgesamt dreizehn Herzstillstände und wurde daraufhin intubiert. Nachdem sie nicht mehr das Bewusstsein wiedererlangt hatte, fassten ihre Eltern den schweren Entschluss, sie von den lebenserhaltenden Maschinen zu nehmen.

Millena war vor allem durch ihren Auftritt in der Netflix-Serie "Sintonia" bekannt und hat sich mit ihrer fröhlichen Art in die Herzen vieler Fans gespielt. Die Familie verabschiedete sich auf Instagram mit emotionalen Worten: "Mein Mädchen, ich vermisse dich, wenn du nicht hier bist, und ich weiß, dass ich dich in den kommenden Tagen noch mehr vermissen werde! Und ich werde dich immer lieben und du wirst immer in meinem Herzen sein." Trotz des schrecklichen Verlustes versuchen die Eltern, in dieser schweren Zeit zusammenzuhalten. Millena hatte sich schon früh entschieden, ihr Leben mit der Welt zu teilen – ihre Videos und Beiträge sind für ihre Familie und Fans ein bleibendes Zeugnis ihrer Lebensfreude.

Instagram / millenamboficial Millena Brandão, Social-Media-Star

