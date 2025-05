Seltene Fotos: Johannes B. Kerner kuschelt mit seiner Frau

Obwohl Johannes B. Kerner (60) ein bekanntes Gesicht in der deutschen Fernsehlandschaft ist, ist nicht viel über sein Privatleben bekannt. Auch seine rund 31 Jahre jüngere Frau Alina hält der Moderator überwiegend aus dem Rampenlicht heraus. Umso seltener ist nun dieser Anblick der Eheleute: Neueste Fotos zeigen den früheren Fußballkommentator sichtlich verliebt mit seiner Partnerin und beim Austausch liebevoller Gesten. Unter anderem kuscheln oder küssen sich die zwei, während sie auf der Tribüne in der Red Bull Arena in Leipzig inmitten weiterer Zuschauer sitzen. Die zwei verfolgten nämlich das Fußballspiel RB Leipzig gegen FC Bayern München.

Johannes und Alina zeigten sich vor rund drei Monaten erstmals gemeinsam auf einer öffentlichen Veranstaltung. Im Februar besuchte das Paar laut Gala den Ball des Sports in Frankfurt am Main. Zwar ließen die zwei den roten Teppich aus – dafür posierten sie bei der Benefizgala trotzdem separat für ein paar Fotos. Auf dem prestigeträchtigen Event waren unter anderem weitere Größen aus dem Sport anwesend, wie Jürgen Klopp (57) oder Joachim Llambi (60).

Alina ist die zweite Ehefrau von Johannes. Viel ist über die Beziehung der beiden nicht bekannt, da die TV-Bekanntheit ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushält. Berichten zufolge sollen sich die Kunsthistorikerin und ihr Partner im Jahr 2023 kennengelernt haben – und zwar auf einer Kunstausstellung. Nur wenige Monate später schritten Johannes und seine Liebste vor den Traualtar – sie gaben sich im Frühjahr 2024 standesamtlich das Jawort und feierten im September schließlich eine Mega-Promi-Hochzeit.

ActionPress Johannes B. Kerner und seine Frau, Mai 2025

Getty Images Moderator Johannes B. Kerner, Februar 2024

