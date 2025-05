Nach acht Jahren: Johannes B. Kerners Tochter hat geheiratet

Freudige Nachrichten aus Hamburg: Emily Kerner, die älteste Tochter von Moderator Johannes B. Kerner (60) und der früheren Hockey-Nationalspielerin Britta Becker (51), hat am Freitag ihren langjährigen Freund Jendrik geheiratet. Nach gut acht Jahren Beziehung gaben sich die beiden im Standesamt der Hafenstadt das Jawort. Laut Informationen, die Bild vorliegen, fand die Trauung in Hamburg statt, wo Emily lebt und arbeitet. Die Braut strahlte in einem elfenbeinfarbenen Kleid und feierte diesen besonderen Tag im Kreis enger Freunde.

Emily hatte ihre Verlobung mit Jendrik im März 2024 während eines Namibia-Urlaubs auf Instagram publik gemacht. Damals präsentierte sie ihren Verlobungsring und schrieb emotional: "Das ist für immer." Neben ihrem beruflichen Engagement im Bereich Medien- und Kommunikationsmanagement – ein Studium, das sie 2022 in Hamburg abschloss – arbeitet sie heute für ein deutsches Modeunternehmen in ihrer Heimatstadt. Dem Showbusiness bleibt sie allerdings recht fern. Die Hochzeit fand im Kreis enger Freunde und Familienmitglieder statt, Details zur anschließenden Feier sind bislang nicht nach außen gedrungen.

Familie steht bei den Kerners traditionell an erster Stelle. Johannes und Britta, die sich 2016 trennten und 2019 offiziell die Scheidung einreichten, pflegen nach wie vor ein enges und freundschaftliches Verhältnis miteinander. Zusammen haben sie vier Kinder und galten selbst lange als Vorzeigefamilie. Trotz getrennter Wege sind die beiden stolz auf den Zusammenhalt innerhalb ihrer Familie. Britta Becker verriet, dass Emily sie bei ihrem damaligen Laden für Wohnaccessoires tatkräftig unterstützte und sogar das komplette Marketing übernahm – ein weiterer Beweis für den engen Mutter-Tochter-Bund. Johannes selbst ist seit September des vergangenen Jahres wieder verheiratet – er feierte seine eigene Trauung auf Sylt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Britta Becker und Johannes B Kerner, 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Johannes B. Kerner beim Deutschen Fernsehpreis, 2022

Anzeige Anzeige