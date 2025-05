Johannes B. Kerner und seine Alina turteln am Rothenbaum

Moderator Johannes B. Kerner (60) und seine Ehefrau Alina haben erneut mit einem seltenen öffentlichen Auftritt für Aufmerksamkeit gesorgt. Das Paar zeigte sich bei den Hamburg Open, einem renommierten Tennisturnier am Rothenbaum, auf der Tribüne und zog mit liebevollen Gesten die Blicke auf sich. Händchen haltend und mit vertrauten Berührungen genossen sie laut spot on news das sportliche Highlight. Es ist das zweite Mal innerhalb weniger Tage, dass die beiden gemeinsam ein Event besuchten. Bereits am 3. Mai waren sie in der Red Bull Arena in Leipzig gesehen worden, wo sie bei einem Fußballspiel von RB Leipzig gegen den FC Bayern München auffielen – auch dort tauschten sie innige Zärtlichkeiten aus.

Die Verbindung zwischen Johannes und Alina ist noch relativ frisch. Die beiden sollen sich 2023 bei einer Kunstausstellung kennengelernt haben, bevor sie 2024 den Bund der Ehe eingingen. Während der gefragte Talkmaster Johannes während seiner Ehe mit der ehemaligen Hockeyspielerin Britta Becker (52), mit der er vier Kinder hat, stärker im Fokus der Öffentlichkeit stand, hält er seine Beziehung zu Alina weitgehend privat. Zuletzt lag der Fokus der Öffentlichkeit auf ihrem gemeinsamen Debüt im Februar dieses Jahres beim "Ball des Sports". Dort moderierte Johannes den Abend, doch das Paar schritt nicht gemeinsam über den Roten Teppich, sondern zeigte sich lediglich zusammen vor den Kameras.

Das TV-Urgestein, das für sein Talent als Moderator sowie für sein Charisma bekannt ist, hat mit Alina anscheinend sein privates Glück gefunden. Die Kunsthistorikerin hielt sich bislang abseits des Rampenlichts auf, wirkt an der Seite des Publikumslieblings jedoch entspannt. Sein enges Verhältnis zu seinen Kindern aus erster Ehe steht weiterhin außer Frage, wie die Hochzeit seiner ältesten Tochter Emily vor Kurzem zeigte. Auch beruflich bleibt Johannes, der seine beachtliche Karriere als Sportmoderator startete und in der Branche liebevoll als "Allzweckwaffe vom ZDF" bezeichnet wird, gefragt. Er führte von 2019 bis zur letzten Ausstrahlung im Jahr 2024 durch "Die große Terra-X-Show", präsentiert den "Quiz-Champion", 2022 moderierte er die Fußball-Weltmeisterschaft für MagentaTV und zwei Jahre später stand er bei der EM 2024 wieder als Experte am Mikrofon.

Anzeige Anzeige

ActionPress Johannes B. Kerner und seine Frau Alina, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Britta Becker und Johannes B Kerner, 2011

Anzeige Anzeige