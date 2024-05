So intim feiert schwangere Trisha Paytas ihren Geburtstag

Als YouTuberin gewährt Trisha Paytas (36) ihren Fans im Netz immer wieder einen ganz privaten Einblick in ihr Leben – einschließlich ihrer aktuellen Schwangerschaft. Derzeit nimmt sie ihre Community einmal mehr mit durch ihren Alltag. In ihrer Instagram-Story teilt die baldige Zweifachmama einige Schnappschüsse und Clips ihres 36. Geburtstages. Nachdem sie zunächst mit einem Frühstücksbagel von ihrem Ehemann Moses Hacmon in den Tag gestartet war, verschlug es sie und ihre Liebsten in ein Restaurant. Für einen krönenden Abschluss ihres Ehrentages sorgte dann eine Geburtstagstorte in Trishas Lieblingsfarbe Pink.

Dass sich die Internetbekanntheit auf den Aufnahmen freudestrahlend ihren Fans präsentiert, sollte nicht allzu sehr überraschen. Schließlich ist die Familienmama aktuell mit ihrem zweiten Nachwuchs schwanger. Die frohe Botschaft verkündeten Trisha und ihr Ehemann im vergangenen November. Auf ihrem Social-Media-Profil teilte sie einige Fotos, auf denen sie mit Moses und der gemeinsamen Tochter Malibu Barbie für die Kamera grinste. Während der Web-Star stolz seine Ultraschallbilder in der Hand hielt, rockte sein kleiner Spross einen niedlichen Pulli mit der Aufschrift "Große Schwester". Zu dem Beitrag im Netz schrieb sie damals: "Dankbar. Baby Nummer zwei kommt im Mai 2024!"

Inzwischen soll auch ein weiteres Detail zu ihrem bevorstehenden Nachwuchs nicht länger ein Geheimnis sein. Anfang des Jahres teilte Trisha der Öffentlichkeit mit, welches Geschlecht Baby Nummer zwei hat. "Es ist ein Mädchen", verriet sie in einem damaligen YouTube-Video und ließ dabei auch mal eben so beiläufig den Namen der Kleinen durchsickern: "Ein Mädchen namens Elvis." Noch in diesem Monat soll ihr Baby zur Welt kommen. Es bleibt also abzuwarten, ob das Paar seinen Fans dann weitere Einblicke in sein Familienglück gewähren wird.

Instagram / trishapaytasbackup Trisha Paytas und ihr Mann Moses Hacmon, Februar 2022

Instagram / trishapaytasbackup Trisha Paytas, YouTuberin

