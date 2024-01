Elvis: Trisha Paytas verrät Geschlecht und Namen ihres Babys

Trisha Paytas (35) ist voller Vorfreude! 2022 hatten sie und ihr Ehemann Moses Hacmon ihr erstes Kind auf der Welt begrüßt: Die YouTuberin und ihr Partner sind stolze Eltern der kleinen Malibu Barbie. Doch damit war die Familienplanung noch nicht abgeschlossen, denn jetzt erwarten sie ihren zweiten Nachwuchs. Das Baby wird im kommenden Mai zur Welt kommen. Nun verrät Trisha schon Details zu ihrem Kind!

In einem YouTube-Video lässt die baldige Zweifachmama die Bombe platzen! Gemeinsam mit ihrem Mann schneidet sie einen Kuchen in Form eines Bären an – die pinke Farbe des Gebäcks macht deutlich, dass sie wieder ein Mädchen erwarten. Und auch der Name der Kleinen wird gleich verraten! "Es ist ein Mädchen. Ein Mädchen namens Elvis", freut Trisha sich.

Mit dem Geschlecht ihres Babys scheint die Influencerin mehr als zufrieden zu sein. "Ich bin eine Mädchenmama, ich glaube für immer", stellt sie klar. Trisha könne sich gar nicht vorstellen, einen Sohn zu haben. "Außerdem wollten wir unbedingt, dass Malibu eine Schwester bekommt. [...] Du wirst eine beste Freundin fürs Leben haben", schwärmt Moses.

Instagram / trishapaytasbackup Trisha Paytas, YouTuberin

Instagram / trishapaytasbackup Trisha Paytas und ihr Mann, August 2023

Instagram / trishapaytasbackup Trisha Paytas mit ihrer Familie, Dezember 2023

