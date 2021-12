Trisha Paytas (33) scheint auf Wolke sieben zu schweben! Im Dezember 2020 verlobte sich die amerikanische YouTuberin mit ihrem Freund Moses Hacmon. Ihr Liebster hatte ihr in der Wüste einen romantischen Antrag gemacht. Die 32-Jährige nahm ihre Anhänger auf Social Media während der Hochzeitsvorbereitungen bis zum letzten Tag mit. Nun war es so weit – Trisha hat ihrem Freund das Jawort gegeben!

Auf TikTok enthüllte die Beauty ihre schwarze Robe mit ganz viel Glitzer für den großen Tag. Dazu schrieb sie: "Ich bin mit 'The Black Parade' [Album der Band My Chemical Romance] vor den Traualtar getreten, weil ich wusste, dass das mein glücklichster Moment sein würde, an den ich mich erinnern will, wenn ich sterbe." Für ihre Hochzeitsgäste galt wohl die Kleiderordnung: all in white. Denn nur Trisha und ihr frisch angetrauter Moses trugen dunkle Kostüme. Auch in ihren Instagram-Stories hatte der YouTube-Star seinen 589.000 Followern viele Einblicke gegeben. Zu einem Knutsch-Foto schrieb sie mit einem schwarzen Herzchen: "Mann und Frau, 12.11.21."

Ihr schwarzes Brautkleid war auf TikTok in den Kommentaren das Gesprächsthema Nummer eins. "Oh mein Gott, du sieht so toll aus!" oder "Das Kleid ist atemberaubend", hatten beispielsweise zwei begeisterte Nutzerinnen geschrieben. Wie gefällt euch Trishas Hochzeitskleid? Stimme gerne ab!

Anzeige

Instagram / trishapaytas Trisha Paytas, YouTube-Star

Anzeige

Instagram / trishapaytasbackup Trisha Paytas und Moses Hacmon, Dezember 2020

Anzeige

Instagram / trishapaytas Trisha Paytas, YouTube-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de