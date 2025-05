"Unendlich": So sehr freut sich Nikola Glumac aufs Papasein

Nikola Glumac (29) kann es kaum erwarten, Vater zu werden. In seiner Instagram-Story stellte sich der Reality-TV-Star den Fragen seiner Fans und antwortete auf die Frage, ob er sich auf das Papasein freue: "Ich freue mich unendlich! Dieses Gefühl lässt sich kaum in Worte fassen. Für mich gibt es nichts Schöneres, als Papa zu werden!" Die Spekulationen und Gerüchte um eine mögliche Schwangerschaft von Kim Virginia Hartung (29) hatten in den vergangenen Wochen für viel Gesprächsstoff gesorgt – nun sprach Nikola selbst ganz offen über seine Gefühle und gab so einen seltenen Einblick in seine Gedankenwelt.

In seiner ehrlichen Antwort räumte Nikola auch ein, dass mit dem Vaterwerden eine große Verantwortung auf ihn zukomme: "Mir ist vollkommen bewusst, dass es nicht immer einfach sein wird und dass eine große Verantwortung auf mich zukommt. Aber eins weiß ich ganz sicher: Ich werde immer für mein eigenes Kind da sein!" Nikola betonte, dass er Kinder über alles liebe und sich jeden Tag mit ihnen beschäftigen könnte.

Bereits zuvor hatten Nikola und Kim einen kleinen Einblick gegeben, wie sie sich auf ihr erstes gemeinsames Kind vorbereiten. In ihrer Wahlheimat Dubai suchen die beiden aktuell nach einem größeren Haus – die jetzige Wohnung ist laut Kim für eine kleine Familie einfach zu klein. Passend dazu hatte sie auch verraten, dass der Name des Babys schon feststeht, wobei Nikola sich ganz in den Wunsch seiner Partnerin fügte.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, TV-Bekanntheiten

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac im März 2025

