"Lächerlich": Tommy Pedroni kritisiert Kimola-Comeback

Ein überraschendes Liebes-Comeback lässt die Reality-Welt aufhorchen: Die TV-Stars Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) haben offiziell wieder zueinandergefunden. Doch wie sich aktuell an zahlreichen Reaktionen von Fans und Branchenkollegen zeigt, glauben nicht alle an die Echtheit dieser neu aufgeflammten Liebe. Tommy Pedroni (30), ebenfalls bekannt aus diversen Reality-Formaten, äußert jetzt in einer Instagram-Story scharfe Zweifel: "Wie lächerlich sind die, die das glauben. Ihr müsst wirklich die Augen aufmachen. Es ist inzwischen so lächerlich geworden." Seine Worte gießen ordentlich Öl ins Feuer der ohnehin schon hitzigen Debatte um das Paar, bei der kürzlich sogar die Behörden involviert gewesen sein sollen.

Tommy, der selbst mit Reality-Sternchen Paulina Ljubas (28) liiert ist, legte noch einen drauf. Seine gewagte Theorie: Nikola habe geplant, Insider-Details über angeblich inszenierte Geschichten auszuplaudern, was Kim nur noch durch ein Liebes-Comeback abwenden konnte. "Wenn er etwas sagen würde, wäre der arme Niko in Trouble. Deswegen sind die jetzt wieder zusammen", erklärt Tommy seinen Followern. Er hält es zudem für möglich, dass bald weitere Neuigkeiten aus der Beziehung öffentlich würden. Mit einem Augenzwinkern bemerkte er: "Es würde mich nicht wundern, wenn Kim morgen erzählen würde, dass sie doch wieder schwanger ist."

Kim und Nikola, von Fans liebevoll als "Kimola" bezeichnet, sind seit ihrer Teilnahme an verschiedenen Reality-Formaten in der Öffentlichkeit bekannt. Ihre turbulente On-Off-Beziehung – inklusive Streits, Skandalen und Versöhnungen – sorgte in der Vergangenheit schon mehrfach für Schlagzeilen. Hinter den Kameras schienen die beiden jedoch immer eine gewisse Verbindung zu haben. Während Nikola eher als verschlossen und zurückhaltend gilt, zeigt sich Kim gern laut und selbstbewusst. Dass sich Tommy hier als unbarmherziger Kommentator gibt, ist ebenfalls kein Novum: Er gilt in der Szene als jemand, der selten ein Blatt vor den Mund nimmt und seine Meinung offen kundtut.

Collage: Instagram / tommypedroni, Instagram / kimvirginiaa Collage: Tommy Pedroni, Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung

RTLZWEI Paulina Ljubas und Tommy Pedroni bei "#CoupleChallenge"

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im März 2025