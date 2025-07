Nächstes Drama? Nikola und Kim Virginia können nicht duschen

Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (30) wagen einen Neustart als Paar und ziehen kurzerhand wieder zusammen – diesmal in ein Haus. Doch es läuft nicht alles glatt. In seiner Instagram-Story berichtet Nikola von chaotischen Zuständen: "Als wir eingezogen sind, gab's kein Wasser. Der Pool funktioniert nicht und so weiter, einfach Chaos! Wo wir heute Abend duschen werden, ist noch die große Frage."

Trotz dieser Schwierigkeiten versuchen die beiden, das Beste aus der Situation zu machen. Nikola betont in der Story, dass sie ihre Fans an ihrem Neuanfang teilhaben lassen wollen – mit all seinen Höhen und Tiefen: "Aber wir nehmen euch natürlich überall mit, die schönen und auch die weniger schönen Seiten!" Die beiden scheinen entschlossen, sich von diesen Startproblemen nicht entmutigen zu lassen.

Die Liebesgeschichte von Nikola und Kim bleibt weiterhin spannend. Nachdem die beiden zuletzt getrennte Wege gegangen waren, scheinen sie nun fest entschlossen, gemeinsam in die Zukunft zu blicken. "Es ist so viel passiert in allen Richtungen, und das hat uns noch mal wieder mehr zusammengeschweißt", erzählte die Beauty & The Nerd-Gewinnerin und bestätigte damit ihr Liebes-Comeback.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia, Juni 2025