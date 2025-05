Karol G und Feid machen ihre Beziehung auf Red Carpet publik

Karol G (34) und ihr Freund Feid haben ihre Liebe endlich offiziell gemacht: Gemeinsam zeigten sie sich zum ersten Mal als Paar auf dem roten Teppich – und das bei der Premiere von Karol Gs Dokumentation "Karol G: Tomorrow Was Beautiful" am Dienstagabend im Whitby Hotel in New York City. Die Sängerin war am selben Morgen zu Gast in der Today Show, um über den Film und ihr Privatleben zu sprechen. Dabei offenbarte sie offen ihre Gefühle für Feid: Sie habe in ihm "die Liebe ihres Lebens" gefunden. Der Streaming-Start des Films ist bereits zum Greifen nah: Ab dem 8. Mai können Fans weltweit auf Netflix einen exklusiven Blick hinter die Kulissen ihres spannenden Lebens werfen.

Wie Karol G im Interview laut Just Jared betonte, sei es für Künstler nicht immer einfach, eine Beziehung zu führen. Der ständige Trubel, Zeitmangel und die vielen Reisen erschweren eine feste Partnerschaft. Sie erzählte: "In dem Beruf, den wir machen, ist es schwierig, jemanden zu haben, der versteht, dass man viel Zeit getrennt verbringt und was man so macht. Das ist hart. Aber er macht dasselbe und ist eine gute und besondere Seele, also ist es ein Segen, ihn zu haben, und er versteht, was ich tue. [...]" Dass beide Musiker sind, helfe, gegenseitiges Verständnis und Unterstützung zu entwickeln. Die Beziehung profitiere davon und sei dadurch viel gesünder, meinte die 34-Jährige weiter.

Karol G war zuvor mit dem Rapper Anuel AA liiert. Im März 2021 gaben sie jedoch ihre Trennung bekannt. Inzwischen scheint die Kolumbianerin aber offensichtlich wieder auf Wolke sieben zu schweben. Nicht nur im Liebesleben der Musikerin gab es in der Vergangenheit ein wahres Auf und Ab, sondern auch ihre Reisen um die Welt entpuppten sich als Abenteuer. Im Frühjahr 2024 musste ihr Team sogar einen echten Schreckmoment verkraften: Auf dem Weg zu einem Konzert in Guatemala-Stadt kam es über Südkalifornien zu einer plötzlichen Rauchentwicklung im Cockpit ihres Privatflugzeugs. Die Crew entschied sich sofort für eine Notlandung. Bei der sicheren Ankunft am Boden fielen sich Karol G und ihre Familie erleichtert um den Hals.

Getty Images Feid und Karol G bei der Premiere von "Karol G: Tomorrow Was Beautiful" im Mai 2025

Getty Images Karol G, Sängerin

