Da konnten Stars und Sternchen endlich wieder über den roten Teppich flanieren! In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Los Angeles die begehrten Billboard Music Awards verliehen. Die von der Fachzeitschrift jährlich vergebenen Preise gehören zu den bedeutendsten musikalischen Auszeichnungen in den USA. Doch bei der Preisverleihung ging es nicht nur um die strahlenden Sieger des Abends: Die Promis hatten endlich wieder die Gelegenheit, in schrillen und bunten Outifts auf dem Red Carpet zu posieren!

Ein absoluter Hingucker des Abends war Sängerin Pink (41), die in einem knallpinken, tief ausgeschnittenen Kleid für die Kameras posierte. Doch die Grammy-Gewinnerin stand nicht alle vor der Kamera: Mit von der Partie waren ihre beiden Kinder Jameson Moon (4) und Willow Sage (9) – und die stahlen ihrer berühmten Mama doch glatt die Show. Während Jameson mit Hut und Cowboystiefeln das Herz der Zuschauer zum Schmelzen brachte, trug Willow einen Tütü-Rock und plüschige Schuhe mit Leopardenprint!

Rapperin Saweetie (26) hingegen trat ganz alleine in einem weit ausgestellten orangen Kleid vor die Kameras, das mit pinken Blüten verziert war. Auf ein pompöses Outfit setzte am Abend der Billboard Music Awards auch Megastar Alicia Keys (40). Eine Hose und ein Crop-Top in Pink kombinierte sie mit einer überdimensionalen Schleppe in derselben Farbe.

Doch auch die männlichen Promi-Gäste verzichteten auf dem roten Teppich nicht auf schrille Kleidung. Nick Jonas (28) von den Jonas Brothers setzte sogar alles auf eine Farbe und trug einen Anzug in einem Grünton, während seine Brüder Joe (31) sein Outfit mit einer weißen und Kevin (33) mit einer blauen Jacke kombinierten. Abräumer des Abends The Weeknd (31) punktete hingegen mit einem schlichten Agenten-Look mit langem schwarzen Mantel und Krawatte.

Vor die Kameras im Microsoft Theater in Los Angeles trat außerdem die kolumbianische Sängerin Karol G. Bei ihrem Red-Carpet-Auftritt heizte sie den Zuschauern mit ihrem Look ordentlich ein: Die Beauty trug ein nahezu transparentes Glitzerkleid. Billboard Music Awards-Gewinnerin Doja Cat (25) entschied sich dagegen für ein Streifen-Outfit. Zu einer engen Hose mit schwarz-weißen Streifen trug sie ein knappes Oberteil mit weit ausgestellten Ärmeln. Welcher Look des Abends gefällt euch am besten? Stimmt unten ab!

Getty Images Sängerin Pink

Getty Images Rapperin Saweetie bei den Billboard Music Awards, 2021

Getty Images Alicia Keys, Sängerin

Getty Images Nick, Joe und Kevin von den Jonas Brothers in Los Angeles, 2021

Getty Images The Weeknd bei den Billboard Music Awards in Los Angeles, Mai 2021

Getty Images Karol G, Sängerin

Getty Images Doja Cat bei den Billboard Music Awards im Microsoft Theater in Los Angeles

