Das waren die Hingucker der Billboard Women In Music Awards!

Gestern Abend wurden in Los Angeles die 2024 Billboard Women In Music Awards verliehen. Dafür warfen sich die Promis wie immer ordentlich in Schale. Ellie Goulding (37) gab gerade erst die Trennung von ihrem Ehemann Caspar Jopling (32) bekannt – auf dem roten Teppich der Awardshow überstrahlte sie aber alles. Sie posierte in einer weißen Robe, die mit Perlen und Glitzersteinen besetzt war, und kombinierte dazu ein schimmerndes Make-up. Kylie Minogue (55) kam ebenfalls, setzte aber auf einen eher schlichteren Fit. Die "Can't Get You Out of My Head"-Interpretin schlüpfte in ein schulterfreies schwarzes Kleid, unter dem ein silberner Glitzer-BH hervorblitzte. Ice Spice (24) setzte ebenfalls ganz auf klassisches Schwarz – allerdings trug sie einen kurzen Fummel im Korsagenstil. Auch andere Stars konnten in Sachen Fashion an dem Abend mithalten.

Victoria Justice (31) legte einen bezaubernden Auftritt hin. Mit ihrem dunkelgrünen Dress in Glanzoptik gewährte die Schauspielerin tiefe Einblicke in ihr Dekolleté und auf ihre langen Beine. Karol G (33) tat es ihr gleich und zeigte ebenfalls viel Haut. Die kolumbianische Sängerin funkelte von Kopf bis Fuß in ihrem Look. Denn nicht nur ihr enges Kleid glitzerte, sondern auch ihre breite Halskette. Victoria Monét (30) begeisterte in einem stylishen Zweiteiler ganz in Beige.

Einige der Ladys wurden auf dem Event mit einem Preis ausgezeichnet. So erhielt Kylie beispielsweise den Icon Award. Der Preis in der Kategorie "Rising Star" ging an ihre Kollegin Victoria. Karols Name fiel ebenfalls – sie sahnte den Woman of the Year Award ab. Ice Spice durfte sich über die Auszeichnung als "Hitmaker" freuen.

Getty Images Kylie Minogue bei den Billboard Women In Music Awards, Februar 2024

Getty Images Victoria Monet bei den Billboard Women In Music Awards, Februar 2024

