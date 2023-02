Karol G verrät Shakiras Grund für neuen Song gegen Ex Piqué!

Der Rosenkrieg geht in die nächste Runde! Vergangenen Sommer war bekannt geworden: Shakira (46) und Gerard Piqué (36) haben sich getrennt, nachdem der Fußballer die Sängerin betrogen hatte. Seitdem lieferten sich die beiden eine öffentliche Schlammschlacht und ließen kein gutes Haar aneinander. Anfang des Jahres droppte Shakira einen viralen Disstrack gegen ihren Ex – und dabei soll es nicht bleiben! Zusammen mit Musikerin Karol G (32) kündigte sie einen weiteren Seitenhieb gegen den Fußballer an. Jetzt verrät Karol den Grund für die Disstracks!

Karol plauderte nun aus, ihre Freundin würde in dem kommenden Song "eine Menge Wut loslassen." In dem Interview mit New York Times berichtete Karol des Weiteren, dass Shakira direkt begeistert gewesen sei, als sie ihr den Entwurf des Tracks zeigte: "Sie sagte: 'Oh mein Gott, danke. Dieser Text ist genau so, wie ich mich gerade fühle.'"

Die beiden Songs sollen jedoch nicht die einzigen bleiben, die die Kolumbianerin ihrem Ex widmet. Ein Insider verriet: Es soll ein ganzes Enthüllungsalbum geben. Dazu sei es aber spontan gekommen, denn bevor die "Hips Don't Lie"-Interpretin von der Untreue ihres Partners erfahren hatte, habe sie ein ganz anderes Album geplant! Die bisherigen Songs sollen jetzt umgeschrieben werden, um die Geschichte des Ex-Paares noch detaillierter erzählen zu können.

Getty Images Karol G, Sängerin

Getty Images Shakira im Mai 2022 in Cannes

Getty Images Shakira und Gerard Piqué, September 2019

