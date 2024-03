Dramatische Szenen: Karol G musste mit Privatjet notlanden

Karol G (33) und ihr Team erlebten einen Schreckmoment: Ihr Privatflugzeug wurde wegen einer Rauchentwicklung im Cockpit zu einer Notlandung gezwungen! Dieser Vorfall ereignete sich spät in der Nacht am Donnerstag, als die kolumbianische Sängerin auf dem Weg nach Guatemala-Stadt war, um dort am Freitag ein Konzert zu geben. Über Südkalifornien bemerkte die Besatzung den Rauch, was unverzüglich zu der Sicherheitslandung führte. Karol G befand sich zu diesem Zeitpunkt zusammen mit Freunden, Familienmitgliedern und Teamangehörigen an Bord. Auf Bildern, die ABC7 zeigte, sah man sie nach der sicheren Landung beim Umarmen ihrer Angehörigen.

Nach dem Vorfall meldete sich Karol G schon selbst zu Wort und gab ein Update zu ihrem Zustand. In ihrer Instagram-Story gibt die Musikerin Entwarnung: "Danke an alle, die sich Sorgen gemacht haben und mir Nachrichten geschrieben haben. Meine Familie, mein Team und ich sind alle wohlauf und dankbar für eine neue Chance zu leben." Mehr Details führt sie derzeit noch nicht aus.

Erst kürzlich konnte Karol G einen großen Erfolg bei den diesjährigen Grammy Awards verbuchen. Ihr Album "Mañana Sera Bonito" wurde in der Kategorie "Bestes Música Urbana Album" ausgezeichnet. Es war das erste Mal, dass eine Frau diese Kategorie gewonnen hat, und zugleich Karol Gs erste Nominierung bei den Grammys!

