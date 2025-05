Chantelle Houghton wehrt sich gegen Abnehmspritzen-Gerüchte

Chantelle Houghton (41) will diese Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen! Nachdem die "Celebrity Big Brother"-Gewinnerin in den vergangenen Monaten stolze 32 Kilogramm abgenommen hat, wurde sie in sozialen Netzwerken immer wieder beschuldigt, die umstrittene Abnehmspritze Ozempic zu nutzen. In einem Interview mit The Sun wies die Britin die Beschuldigungen nun entschieden zurück. Sie habe "hart gearbeitet" und das Gewicht durch "Blut, Schweiß und Tränen" verloren, erklärte die TV-Persönlichkeit: "Es hat mich wirklich verärgert, dass die Leute meine Bemühungen nicht anerkennen. Ich musste lernen, eine dicke Haut zu haben und das zu tun, was für mich am besten ist, aber die Kommentare haben mich verletzt."

Chantelle verriet, dass sie stattdessen auf eine strenge und bewusste Ernährung gesetzt habe, bei der sie auf verarbeitete Lebensmittel und Alkohol komplett verzichtet habe. Die negativen Kommentare im Internet hätten sie zwar verletzt, aber auch angespornt, ihr Ziel zu verfolgen. Sie betonte im Interview: "Wenn ich Ozempic genommen hätte, würde ich es zugeben – ich bin ein offenes Buch. Aber ich habe es nicht." Dennoch verstehe sie, wenn andere diese Mittel ausprobieren, warnt aber, sie nur aus vertrauenswürdigen Quellen zu beziehen und sich der Risiken bewusst zu sein. Auch kosmetische Eingriffe seien für Chantelle keine Option mehr. Nach ihrer Brust-OP 2016 habe sie sich geschworen, nur noch aus medizinischen Gründen unters Messer zu gehen.

Und wie läuft es bei Chantelle in der Liebe? Wie sie in einem Interview mit New Magazine verriet, habe sie dem Daten abgeschworen. "Ich verabrede mich nicht, ich bin nicht auf Dating-Apps. Wenn es passieren soll, dann wird es auf natürliche Weise passieren. Aber ich habe so viel Zeit alleine verbracht, dass es mir gut geht", erzählte sie. Sie sei alleine glücklich, ein Partner wäre für sie nur ein toller Bonus. Zuvor war die Reality-TV-Bekanntheit mit dem MMA-Star Alex Reid zusammen. Mit ihm bekam sie eine Tochter, die heute zwölf Jahre alte Dolly.

Instagram / chantelle_houghton Chantelle Houghton, 2023

Getty Images Chantelle Houghton und Alex Reid, Februar 2012

