TV-Star Chantelle Houghton liebt ihr Leben als Single-Mama

Chantelle Houghton (41), die einst durch ihren Sieg bei Celebrity Big Brother bekannt wurde, hat offen über ihr Leben als Single gesprochen. In einem Interview mit dem Magazin New! erklärte die 41-Jährige, warum sie seit Jahren keine Beziehung mehr eingegangen sei. "Ich habe kein Liebesleben", verriet die alleinerziehende Mutter, deren Tochter, die 12-jährige Dolly, sie mit ihrem früheren Partner Alex Reid (49) bekam. Chantelle betonte, dass sie ihre Zeit vor allem ihrer Tochter gewidmet und dadurch viele Jahre allein verbracht habe. "Ich war nicht gezwungen, aber die Umstände haben es so ergeben", sagte sie. Für sie stehe Qualität über Quantität, wenn es um Beziehungen geht: "Lieber sitze ich allein auf dem Sofa, als mit jemandem zusammen zu sein und mich trotzdem einsam zu fühlen."

Trotzdem sei Chantelle nicht verschlossen gegenüber der Liebe. "Ich bin offen dafür, jemanden kennenzulernen, aber es muss sich richtig anfühlen", erklärte sie. Dating-Apps nutze sie jedoch nicht. "Wenn es passieren soll, dann wird es natürlich passieren", fügte sie hinzu. Ihre Vergangenheit war oft Thema in der Presse – von ihrer kurzen Ehe mit Samuel Preston aus der Band The Ordinary Boys bis hin zu ihrer turbulenten Beziehung mit Alex. Doch heute habe sich Chantelle bewusst für ein Leben entschieden, das von Selbstliebe und der Hingabe für ihre Tochter geprägt ist. "Ich bin glücklich allein und suche mein Glück nicht in jemand anderem", versicherte sie. Angebote hätte es zwar gegeben, doch diese habe sie – oft aus Altersgründen – abgelehnt. "Die meisten waren wirklich alt", kommentierte sie mit einem Augenzwinkern.

Die 1983 geborene Chantelle wurde 2006 durch ihre Teilnahme und ihren Sieg bei "Celebrity Big Brother" bekannt. Im Zuge der Show begann auch ihre kurze Ehe mit Samuel. Später sorgte ihre Beziehung mit Alex Reid, dem Ex-Partner von Katie Price (46), erneut für Schlagzeilen. Heute konzentriert sich Chantelle auf ihr Leben als Mutter und setzt auf Selbstliebe. Sollten sich für sie und ihre Tochter Dolly künftig neue Wege eröffnen, werde Chantelle ihnen mit Offenheit begegnen, aber ohne Druck oder Hast.

Getty Images Chantelle Houghton und Alex Reid, Februar 2012

Getty Images Chantelle Houghton 2011 in London

