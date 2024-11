Chantelle Houghton präsentiert ihren Abnehmerfolg im Bikini

Die britische Reality-TV-Persönlichkeit Chantelle Houghton (41) wurde am Wochenende auf Teneriffa gesichtet, wo sie in einem knappen roten Bikini die Sonne genoss. Die ehemalige Gewinnerin der britischen Version von Promi Big Brother präsentierte dabei stolz ihren Körper, nachdem sie letztes Jahr über 30 Kilogramm abgenommen hatte. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist sie entspannt am Pool ihres Hotels zu sehen, wo sie sich – weit weg vom britischen Herbstgrau – von der spanischen Sonne verwöhnen lässt.

Bereits 2021 hatte Chantelle laut Daily Mail ihre Ernährung umgestellt und ihren Trainingsplan überarbeitet, nachdem sie ihr Höchstgewicht von etwa 82 Kilogramm erreicht hatte. Trotz ihres Abnehmerfolgs bleibt die Reality-Bekanntheit von Kritik nicht verschont. In Vicky Pattisons (37) Podcast "The Secret To" berichtete sie von den Anfeindungen, denen sie sich stellen muss: "Als ich mehr wog, nannten sie mich einen 'Strandwal', und jetzt, wo ich abgenommen habe, behaupten sie, ich hätte eine Essstörung", erzählte sie. "Man wird immer mit negativen Meinungen konfrontiert sein, aber solange ich mit mir selbst zufrieden bin, ist mir das egal."

Chantelle wurde 2006 berühmt, als sie als erste nicht prominente Kandidatin die britische Show Celebrity Big Brother gewann, indem sie vorgab, Mitglied der fiktiven Girlband "Kandy Floss" zu sein. Doch der plötzliche Ruhm im Alter von 23 Jahren forderte bei der Britin – wie bei vielen anderen jungen Realitystars – seinen Tribut. Gegenüber The Sun gestand sie: "Ich ging durch eine wirklich schreckliche Zeit." Heute konzentriere sie sich aber auf die schönen Seiten des Lebens, die sie gemeinsam mit ihrer zwölfjährigen Tochter Dolly in vollen Zügen genießen wolle.

Getty Images Chantelle Houghton 2011 in London

Getty Images Chantelle Houghton kurz nach ihrem Sieg im britischen "Celebrity Big Brother"-Haus, 2006

