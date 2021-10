Franziska Knuppe (46) hat klare Prinzipien. Seit 1999 ist das deutsche Model mit Christian Möstl verheiratet. Acht Jahre später wurde ihre Tochter Mathilda Ruby geboren, die vor Kurzem ihren 14. Geburtstag feierte. Die Privatsphäre ihres Kindes ist Franziska wichtig, deshalb stellte sie bereits vor Jahren in einem Interview klar, dass das Mädchen niemals an Heidi Klums (48) Modelshow Germany's next Topmodel teilnehme dürfe. Und auch Social Media darf Mathilda nur unter Auflagen nutzen.

Beim Kunst-Event The Absolut Art of Togetherness in Berlin erzählte Franziska: "Sie hat einen Instagram-Account, aber der ist privat." Mathilda dürfe sich auf der Plattform Content anschauen. Das halte die gebürtige Rostockerin auch für sehr wichtig in der heutigen Zeit, um sich mit Freunden austauschen zu können. "Trotzdem versucht man, sie weitestgehend zu schützen, indem man sagt, dass es bestimmte Zeiten gibt, wann sie es nutzen kann", fügte Franziska hinzu.

"Seit Mathilda geboren wurde, versuchen wir sie aus der Öffentlichkeit rauszuhalten, was für uns ganz wichtig ist, weil ich natürlich in der Öffentlichkeit stehe", erklärte die 46-Jährige. Ihre Tochter soll aber auch den Umgang mit den sozialen Medien lernen. Gleichzeitig lege Franziska aber auch Wert darauf, dass Mathilda Zeit mit ihren Freunden verbringt und ihren Hobbys nachgeht.

ABSOLUT / Kay Kirchwitz Franziska Knuppe beim Event The Absolut Art of Togetherness, August 2021

Getty Images Franziska Knuppe im November 2019

Getty Images Franziska Knuppe, Model

