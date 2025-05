So kam Lilo von Kiesenwetters intime Beichte bei den Fans an

Lilo von Kiesenwetter sorgte bei "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" kürzlich mit einer äußerst offenen Sex-Beichte für Schlagzeilen: Sie habe als junge Beifahrerin mit Männern am Steuer "ganz nette Sachen gemacht". Im exklusiven Gespräch mit Promiflash auf dem Bild-Renntag berichtete die TV-bekannte Hellseherin jetzt, wie die überraschende Offenbarung von ihren Fans aufgenommen wurde. "Die Leute waren echt erstaunt, weil ich ein wilder Hippie war", sagte Lilo. Doch so ganz scheint sie ihre wilde Seite noch nicht abgeschrieben zu haben. In Bezug auf ihre heutigen Aktivitäten erklärte sie: "Im Laufe der Jahre wird man etwas ruhiger, aber Sex im Alter sollte man ja machen."

Bei der Gelegenheit sprach Lilo, die einst ein von Nonnen geleitetes, klösterliches Internat besuchte, auch gleich über ihr aktuelles Beuteschema. Sie verriet lachend: "Ich liebe ja Aquaman mit Haaren. Heute haben die Männer ja keine Haare mehr auf dem Kopf. Ich weiß gar nicht, was die Frauen da so toll finden." So kokettierte die verwitwete 69-Jährige erneut mit erfrischender Ehrlichkeit, für die sie ihre Fans seit Jahren feiern. Lilo betonte, dass ein aktives Liebesleben für sie nach wie vor zu einem erfüllten Leben fest dazugehört – völlig unabhängig vom Alter.

Lilo ist längst nicht mehr nur als Wahrsagerin bekannt, sondern auch durch ihre zahlreichen TV-Auftritte. Nach ersten Erfahrungen in den USA und auf Ibiza, wo sie eigenen Angaben zufolge mehrere prominente Hollywoodstars betreute, stieg sie in den 1980ern zum gefragten Medium der Stars auf. Ihre TV-Karriere begann schließlich 2009 mit Dokumentationen und Talkshows, in denen sie ihre Fähigkeiten präsentierte. 2019 erlangte sie durch Promi Big Brother größere Bekanntheit, wo sie den sechsten Platz belegte. 2024 zog es Lilo erneut ins Reality-TV – diesmal bei Kampf der Realitystars. Fans dürfen definitiv gespannt sein, in welchen Formaten sich die rüstige Bonnerin künftig noch präsentieren wird.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / RTL STUDIOS Lilo von Kiesenwetter, Djamila Rowe und Carmen Diaz, Reality-TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Instagram / lilovonkiesenwetter Seherin Lilo von Kiesenwetter

Anzeige Anzeige