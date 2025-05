Laut Lilo wird Calvin Kleinen neuer Superstar auf Mallorca

Calvin Kleinen (33), bekannt als Reality-TV-Star und Social-Media-Liebling, sorgt aktuell nicht nur durch aufregende Fernsehformate für Aufsehen, sondern auch als Musiker. Am vergangenen Wochenende trat er auf dem Bild-Renntag auf, wo er seinen neuen Song vorstellte. Bei der Veranstaltung wurde Calvin tatkräftig von seiner besten Freundin Lilo von Kiesenwetter unterstützt, die gegenüber Promiflash schwärmte: "Ich sage euch, der zukünftige Superstar auf Mallorca wird Calvin. Der hat einen tollen Song, der jetzt veröffentlicht wurde mit Ex on the Beach und vielen anderen. Das war natürlich nicht mein Text, aber ein toller Song."

Um ihren Kumpel zu unterstützen, machte sich Lilo sogar extra zeitig auf den Weg, denn sie wollte Calvins Performance auf keinen Fall verpassen. "Ich bin früher gekommen. Ich war noch nie so früh auf einer Veranstaltung, weil er schon wieder weg ist und ich wollte seine Bühnenpräsenz sehen", erklärte die Medienpersönlichkeit im Interview mit Promiflash. Ferner betonte sie, wie innig die Verbindung der beiden ist: "Wir sind beste Freunde. Er ist mein allerbester Freund. Wir sagen uns alles."

Kennengelernt haben sich Calvin und Lilo im Jahr 2024 während ihrer Teilnahme an Kampf der Realitystars. Nach dem Format wurden beide schließlich ein waschechtes Reality-Dreamteam: "Die ist mega, die ist unfassbar, sie ist eine Inspiration. Wirklich, unglaublich, diese Frau", behauptete Calvin in "Aftershow – der Reality-TV-Podcast" und ergänzte entzückt: "Wo ich mit der immer lande, auf After-Show-Partys bei Robin Schulz (38) zu Hause – so ganz verrückte Sachen passieren mir mit Lilo."

Instagram / calvinkleinen Lilo von Kiesenwetter und Calvin Kleinen im März 2025

Instagram / calvinkleinen Lilo von Kiesenwetter und Calvin Kleinen, Realitystars

