Auf diese TV-Formate hat Lilo von Kiesenwetter noch Lust

Lilo von Kiesenwetter sorgt erneut für Gesprächsstoff: Beim prominenten Bild-Renntag sprach die bekannte Seherin im Interview mit Promiflash offen über ihre TV-Pläne und persönlichen Wünsche. Nach ihrer Teilnahme an Kampf der Realitystars verriet Lilo, welche Formate sie sich in Zukunft vorstellen könnte – und dabei geht es ihr um weit mehr als eine einfache Show-Teilnahme. Drei Herzenswünsche stehen für sie dabei ganz oben: "Einmal die Talkshow mit Harald Schmidt (67). Das habe ich leider verpasst. Und ich liebe LOL – und was ich auch liebe, sind '0Die Verräter'", erklärte sie mit Begeisterung.

Doch Lilo zeigt sich realistisch, wenn es um ihre Chancen bei "Die Verräter" geht. Sie vermutet, dass ihre Fähigkeiten als Seherin ihr dort sogar zum Verhängnis werden könnten: "Aber da werde ich wieder Pech haben, weil die ja immer sagen, so eine Seherin sieht alles. Aber die vergessen, dass man für sich selbst gar nichts sehen kann." Damit spielt sie auf das gängige Vorurteil an, Hellseher würden in solchen Formaten automatisch alles durchschauen – eine Herausforderung, die sie dennoch neugierig macht, wie sie offen zugibt.

Abseits des TV-Rummels ist Lilo von Kiesenwetter vor allem als Expertin für spirituelle Themen und übersinnliche Wahrnehmung bekannt. Mit ihrer sympathischen und oft humorvollen Art im Umgang mit ihren Fähigkeiten sorgt sie seit Jahren für große Aufmerksamkeit – nicht selten auch mit einem Augenzwinkern. Die Zuschauer erleben Lilo als bodenständige, lebensfrohe Persönlichkeit, die offen über ihre Wünsche spricht und zugleich deutlich macht, wo ihre Grenzen liegen. Privat betont sie immer wieder die enge Verbindung zu ihrer Familie, insbesondere zu ihrer Tochter – für die sie nach eigener Aussage auch gern mal einen Blick in die Zukunft wirft.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI "Kampf der Realitystars"-Kandidatin Lilo von Kiesenwetter

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image Lilo von Kiesenwetter, Wahrsagerin

Anzeige Anzeige