Lilo von Kiesenwetter will mit Calvin Kleinen in TV-Formate

Lilo von Kiesenwetter und Calvin Kleinen (33) haben sich beim Dreh zu Kampf der Realitystars kennengelernt und sind seitdem unzertrennlich. Wie Lilo nun auf dem Bild-Renntag gegenüber Promiflash erzählt hat, schätzt sie Calvin nicht nur als engen Freund, sondern kann sich sogar vorstellen, mit ihm wieder vor der Kamera zu stehen. Die Hellseherin verriet: "Ja, wenn das kein Ding unter der Bettdecke ist, mache ich fast alles mit. Aber unter der Bettdecke geht gar nichts. Da bin ich weit von weg. Das ist auch nicht meine Welt."

Das Treffen auf der Rennbahn wurde so auch zum Anlass für Lilo, öffentlich über eine mögliche TV-Zukunft nachzudenken. Während Calvin dank seiner Teilnahme an zahlreichen Formaten, in denen es auch mal heiß hergeht, längst als Bad Boy des Trash-TVs gilt, setzt Lilo ganz klare Grenzen. Sie stellt deutlich klar, dass für sie Abenteuer und Challenges zwar spannend sind, Liebesspiele im Fernsehen für sie aber tabu bleiben. Die Faszination für eine weitere Zusammenarbeit mit dem Social-Media-Star ist dennoch groß: Möglicherweise dürfen sich die Fans schon bald auf ein weiteres TV-Format mit dem ungleichen Duo freuen.

Im Promiflash-Interview verriet Lilo des Weiteren, was sie besonders an dem TV-Casanova schätzt: "Er ist total ehrlich und hat ein riesengroßes Herz. Seine Mutter ist jünger als ich – das muss ich gleich mal sagen." Der Altersunterschied zwischen Calvin und ihr spiele für sie keine Rolle: "Da ist so eine Seelenverwandtschaft – und die ist bei uns da."

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image Lilo von Kiesenwetter, Wahrsagerin

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Fastner Calvin Kleinen, "Ex on the Beach"-Kandidat, 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige