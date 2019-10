Schon für den ersten Teil von "Maleficent" stand Sam Riley (39) gemeinsam mit Angelina Jolie (44) vor der Kamera und hatte dort den teuflischen Gefährten der dunklen Fee verkörpert. Am 17. Oktober läuft mit "Maleficent: Mächte der Finsternis" nun der Nachfolger in den deutschen Kinos an – und auch im zweiten Teil sorgen Sam und Angelina gemeinsam für Angst und Schrecken. Wie es wohl so ist, mit einem Weltstar wie Angelina zusammenzuarbeiten?

Promiflash traf Sam vor Kurzem bei der Deutschland-Premiere von "Maleficent: Mächte der Finsternis" und hat nachgefragt, wie Angelina sich am Filmset gibt. "Es ist sehr entspannt, mit ihr zu arbeiten. Sie ist sehr freundlich zur Crew, obwohl sie so ein Mega-Filmstar ist", schwärmte der 39-Jährige. Die "Mr. & Mrs. Smith"-Darstellerin sei einfach eine unglaubliche Frau. "Sie ist sehr professionell, sehr nett. Wir hatten eine Menge Spaß am Set. Schließlich machen wir da ja auch viel Quatsch – wir spielen schließlich eine Fee und einen Vogelmann", witzelte er weiter.

Dennoch habe Angelina die Arbeit sehr ernst genommen: "Als Hauptfigur der beiden ‘Maleficent’-Teile wollte sie natürlich, dass das Endergebnis so gut wie möglich wird", erklärte Sam. Überrascht euch seine Beschreibung? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney Der Cast von "Maleficent: Mächte der Finsternis"

Berliner,Alex J. / ActionPress Angelina Jolie bei der Weltpremiere von "Maleficent: Mächte der Finsternis"

Getty Images Sam Riley bei der "Maleficent: Mächte der Finsternis"-Weltpremiere in Los Angeles

