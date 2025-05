Verona Pooth war für ihr damaliges "Dummchen-Image" dankbar

Verona Pooth (57) hat im Rahmen der OMR-Messe in Hamburg offen über ihre langjährige Karriere gesprochen und dabei überraschende Einblicke gewährt. Die bekannte Moderatorin blickt nach rund 30 erfolgreichen Jahren im TV-Business auf viele Höhen und Tiefen zurück. Sie verriet gegenüber der Zeitung Bild, dass sie nach ihrem selbst gewählten Abbruch des Abiturs keinen "Plan B" hatte und sich früh entschied, ganz eigene Wege einzuschlagen. Die Unternehmerin berichtete, dass sie sich ihre ersten TV-Werbeverträge hart erkämpfen musste – und das in einer Zeit, in der Selbstvermarktung über Social Media noch gar kein Thema war. Häufig sei sie "die einzige Frau im Raum mit acht Männern" gewesen, so Verona.

Die Werbeikone habe früh gelernt, sich auf ihr Bauchgefühl zu verlassen und zu ihren Besonderheiten zu stehen. Ihre angeblichen Schwächen, wie eine "piepsige Stimme", ein "viel zu kurzer Rock" und ihre berüchtigte Dativ-Schwäche mutierten in der Öffentlichkeit schnell zu Markenzeichen. Verona gab offen zu, das Dummchen-Image nicht nur angenommen, sondern gezielt für sich genutzt zu haben: "Die Unterschätzung durch andere hat mir Spaß gemacht. Ich habe mal Standing Ovations bekommen, weil ich bis drei zählen konnte."

Verona, die dieses Jahr den 20. Hochzeitstag mit ihrem Mann Franjo Pooth (55) feiert, ist vor allem für ihre lebensbejahende und direkte Art bekannt. Ihr Stil ist bewusst schrill, sie liebt Mode-Experimente und hat keine Scheu, sich immer wieder neu zu erfinden. Persönlich setzt sie stark auf Selbstliebe – auch als Mutter zweier Söhne versucht sie, dieses Selbstvertrauen weiterzugeben. "Was die Menschen reden, ist mir egal. Es gibt keinen Maßstab für Schönheit. Ich finde mich super", betonte sie.

Getty Images Verona Pooth, Moderatorin

Getty Images Diego,Verona und Franjo Pooth im Juni 2024

