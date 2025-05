Diego Pooth tanzt bei "Let's Dance" für verstorbenen Opa

Diego Pooth sorgte am Freitagabend in der Live-Show von "Let's Dance" für einen Gänsehautmoment, als er seinen Freestyle-Tanz mit Ekat (38) ganz seinem verstorbenen Großvater widmete. Im Rahmen des "Magic Moment"-Mottos wollte das Model einen besonders emotionalen Abschnitt seines Lebens zeigen – und rührte damit nicht nur sich selbst zu Tränen. Unterstützt wurde Diego dabei von seinem Vater Franjo (55) und seinem kleinen Bruder Rocco (13), die zu Beginn des Auftritts symbolisch für Opa und Enkel auf der Bühne saßen. Auch Mutter Verona (57), Oma Elke und der Rest der Familie verfolgten den bewegenden Tanz hautnah im Studio. Für Verona wurde es besonders rührend: Sie konnte die Tränen nicht zurückhalten und zeigte sich tief ergriffen von der emotionalen Darbietung ihres Sohnes.

Schon in den Vorbereitungen für den Auftritt war zu spüren, wie sehr Diego das Thema bewegte. Im Training wurde deutlich, wie eng sein Verhältnis zu seinem Großvater gewesen ist, den er als "zweiten Papa" bezeichnete und mit dem er die ersten zwölf Jahre seines Lebens unter einem Dach verbrachte. Der Tanz war für Diego nicht nur eine Hommage, sondern auch eine Möglichkeit, seine Trauer zu verarbeiten und Gefühle zuzulassen. "Auf der einen Seite war das natürlich sehr traurig, weil ich meinen Opa sehr vermisse. Aber andererseits tat es so gut, meinen Emotionen freien Lauf zu lassen und einfach so vor so vielen Menschen zu weinen", schilderte Diego nach der Show. Die Tanzpartnerin Ekaterina Leonova lobte seinen Mut und hob seine persönliche Entwicklung hervor: "Er ist emotional gewachsen", schwärmte sie im Gespräch mit RTL.

Der Zusammenhalt in der Familie Pooth zeigte sich an diesem Abend besonders deutlich. Dass Rocco im Alter von 13 Jahren überhaupt anwesend sein durfte, war nur dank einer offiziellen Ausnahme gestattet, denn normalerweise ist der Zutritt ins Studio erst ab 18 Jahren erlaubt. Für die Familie sind solche besonderen Momente von großer Bedeutung, denn sie haben in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihnen familiärer Rückhalt ist. Hinter den Kulissen unterstützt vor allem Mutter Verona ihren ältesten Sohn, den sie wegen der Show sonst nur noch selten sieht, regelmäßig bei seinen Projekten und begleitet ihn auch bei schwierigen Momenten wie diesem. Die Pooths stehen seit Jahren für ein enges Familienleben – und so wundert es nicht, dass bewegende Momente wie dieser alle Mitglieder der berühmten Familie zusammenbringen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Diego Pooth und Ekaterina Leonova, "Let's Dance" im Jahr 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Diego,Verona und Franjo Pooth im Juni 2024

Anzeige Anzeige