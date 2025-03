Blockiert Diego Pooths Perfektionismus "Let's Dance"-Erfolg?

Diego Pooth (21) und Ekaterina Leonova (37) haben bei der aktuellen Staffel von "Let’s Dance" mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. Besonders Diegos Nervosität bereitet dem Duo Probleme, wie sich in der letzten Show bei ihrer Rumba deutlich zeigte. Besonders Juror Joachim Llambi (60) forderte mehr Leidenschaft von dem jungen Model. Auch Diego selbst sieht ein, dass er an seinem Auftreten arbeiten muss – und hat sich fest vorgenommen, bei der nächsten Show entspannter zu sein. "Ich muss das nächste Mal ein bisschen drüberstehen", erklärte er nach der Sendung im RTL-Interview. Ein zusätzlicher Stressfaktor sei der Besuch seiner Mutter Verona Pooth (56) im Publikum gewesen.

Mit einem Augenzwinkern verriet Diego gegenüber dem Sender, dass es besonders herausfordernd sei, vor der eigenen Mutter einen Tanz der Liebe aufzuführen: "Wenn Mama im Publikum ist, dann will man es noch mehr beweisen." Ekaterina sieht ebenfalls die Notwendigkeit, Diego mehr aus der Reserve zu locken. "Ich glaube, wir müssen das nächste Mal einfach davor saufen. Dann haben wir keine Bremse mehr", scherzte die Tänzerin nach der letzten Sendung. Ob dieser humorvolle Vorschlag ernst gemeint ist, bleibt abzuwarten – fest steht jedoch, dass das Duo an seiner Bühnenpräsenz arbeiten will.

Für Diego ist die Teilnahme an "Let’s Dance" ein großer Schritt aus seiner Komfortzone. Er steht zwar seit Jahren durch seine prominente Familie im Rampenlicht, hält sich jedoch in der Öffentlichkeit lieber zurück. Dass der 21-Jährige in der vergangenen Woche zittern musste, war auch für seine Mutter nicht leicht gewesen. Im Gespräch mit RTL verrät Verona, dass ihr Sohn sehr selbstkritisch sei. "Er ist halt jung – er ist 21 und irgendwo fehlt manchmal noch der letzte Schliff. [...] Diego ist jemand, der sehr viel Selbstkritik [übt]. Er selbst ist sein größter Kritiker."

Instagram / san_diego_pooth Ekaterina Leonova und Diego Pooth bei "Let's Dance"

Getty Images Diego Pooth und seine Mutter Verona Pooth, April 2024

