Verona und Franjo Pooth feiern schon ihren 19. Hochzeitstag

Im Jahr 2005 hatten sich Verona (56) und Franjo Pooth (55) ewige Liebe geschworen. Heute feiern die TV-Bekanntheit und der Geschäftsmann bereits ihr 19. Ehejubiläum. Anlässlich dessen teilt Verona einen rührenden Erinnerungsbeitrag auf Instagram. "Ein Tag voller Liebe & Glück! Am 10. September 2005, genau vor 19 Jahren, haben wir uns im wunderschönen Stephansdom in Wien das Jawort gegeben, in guten wie in schlechten Zeiten, bis der Tod uns scheidet", schreibt die Beauty zu einer Reihe von Hochzeitsfotos. Unter anderem ist das Paar in Brautkleid und Frack vor dem Traualtar zu sehen. Im nächsten Moment sind die frisch Vermählten beim freudestrahlenden Verlassen des Domes abgelichtet.

Neben dem Brautpaar ist auch der Sohnemann der beiden auf den Aufnahmen zu sehen. Der kleine Mann ist ebenso schick in einem Anzug gekleidet und macht es sich auf dem Arm seines Papas gemütlich. Diego feierte damals am gleichen Tag seinen zweiten Geburtstag. "Unglaublich, wie schnell die Zeit vergangen ist – heute ist Diego 21 und studiert Digital Entrepreneurship an der Universität Code in Berlin", betont Verona und fügt hinzu: "Wie sagt man so schön - doppeltes Glück, doppelte Freude."

Wie Verona bereits betont hat, haben sie und Franjo sich 2005 Liebe bis an ihr Lebensende geschworen. Das sei auch der Grund dafür, dass sie nie einen Ehevertrag unterschrieben haben. "Wir glauben daran, dass nur der Tod uns scheidet", erklärte die Ex-Frau von Dieter Bohlen (70) zuletzt in einem Interview mit Bunte, weswegen eine solche Klausel nicht vonnöten ist. Bis heute sehe sie in dem 55-Jährigen "die Liebe [ihres] Lebens".

Instagram / san_diego_pooth Diego Pooth, Sohn von Verona und Franjo Pooth

Getty Images Verona Pooth und Franjo Pooth, 2013

