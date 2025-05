"James Bond"-Bekanntheit Joe Don Baker stirbt mit 89 Jahren

Joe Don Baker, der charismatische Schauspieler, der in gleich drei James Bond-Filmen zu sehen ist, ist im Alter von 89 Jahren verstorben, gibt unter anderem The Sun bekannt. Wie seine Familie auf einer Trauer-Webseite bekannt gibt, erlag Joe am 7. Mai einem natürlichen Tod. Bekannt wurde er nicht nur als Bösewicht Brad Whitaker in "James Bond – Der Hauch des Todes" aus dem Jahr 1987, sondern auch als CIA-Agent Jack Wade in den Bond-Abenteuern "GoldenEye" und "Der Morgen stirbt nie" mit Pierce Brosnan (71) in der Hauptrolle. Seine einprägsame Darstellung machte ihn zu einer Ikone der Filme.

Sein Durchbruch gelang Joe Don Baker jedoch schon weit vor seinen James-Bond-Auftritten. 1973 begeisterte er als Buford Pusser in dem Actionfilm "Der Große aus dem Dunkeln", der mit einem Budget von 500.000 Dollar unglaubliche 40 Millionen Dollar einspielte – nach heutigen Standards eine Summe, die rund 622 Millionen Dollar entspricht. Trotz dieses Erfolgs blieb Baker dem Sequel fern, nachdem ihm eine Gewinnbeteiligung entzogen wurde. Neben seiner Filmkarriere zeigte er sich auch im Fernsehen vielseitig, so etwa in Gastauftritten in Serien wie "Walker, Texas Ranger". Auch seine Rolle in Martin Scorseses (82) Thriller "Kap der Angst" bleibt unvergessen.

Joe war von 1969 bis 1980 mit Maria Dolores Rivero-Torres verheiratet. Zuletzt lebte der Schauspieler eher zurückgezogen. Eine besondere Liebe hegte er für Tiere, insbesondere Katzen, und in seinen freien Stunden widmete er sich gerne Büchern und der Natur. Seine Familie verabschiedete sich mit den Worten, dass er trotz seines Todes als "ein Leuchtturm der Güte und Großzügigkeit" in den Herzen seiner Liebsten weiterleben werde. Joe Don Baker hinterlässt nicht nur ein beeindruckendes filmisches Vermächtnis, sondern auch viele Menschen, die sich an seine Herzenswärme erinnern.

ActionPress / /Moviestore Collection Pierce Brosnan und Joe Don Baker in "GoldenEye" 1995

Getty Images Joe Don Baker im Jahr 2002

