Überraschung: Big-Time-Rush-Star James Maslow ist verlobt

James Maslow (34) hat seiner Partnerin Caitlin Spears die Frage aller Fragen gestellt. Das verkünden der Big-Time-Rush-Star und seine Liebste stolz gegenüber Us Weekly. Auf die Knie gegangen ist James an der romantischen Amalfiküste in Italien. "Ich wollte, dass sich dieser Moment zu 100 Prozent um Caitlin dreht, also habe ich eine Reise an die Amalfiküste nur für uns gebucht, es fast niemandem erzählt und die Hilfe eines zufälligen Hotels und einiger anderer Fremder in Anspruch genommen, um einen ziemlich beeindruckenden und romantischen Moment zu schaffen, wenn ich das mal so sagen darf", erzählt der Sänger stolz in dem Interview. Caitlin wiederum sei mächtig erstaunt gewesen, dass ihr zukünftiger Ehemann es schaffte, sie zu überraschen: "Es war wirklich ein atemberaubender Moment und einer der magischsten Momente meines Lebens."

Auf Instagram geben die frisch Verlobten ihren Fans mit Fotos einen kleinen Einblick in den romantischen Augenblick. James empfing seine Caitlin in einem Restaurant direkt an der Küste. Der US-Amerikaner glänzte im eleganten Smoking und hatte neben sich einen Tisch mit Rosenblüten und Kerzen vorbereitet. Fast als hätte sie es geahnt, erschien Caitlin in einem langen weißen Kleid im Boho-Stil. Die Überwältigung ist dem Model deutlich anzusehen. "Für immer mit dir hört sich gut an", kommentierte das Paar den Post. Neben zahlreichen Fans lassen es sich auch James' Bandkollegen nicht nehmen, zu gratulieren. "Da kommen mir die Tränen! Liebe euch beide", schreibt Kendall Schmidt. "Gratuliere", freut sich auch Carlos PenaVega (35). Zu den Gratulanten gehören zudem auch Patrick Schwarzenegger (31) und Victoria Justice (32).

James und Caitlin sind bereits seit einigen Jahren ein Paar und zeigen ihre Liebe auch offen im Netz. Die Hochzeit wird aber wohl noch etwas warten müssen, denn schon im Juli gehen Big Time Rush wieder auf Welttournee. Dabei werden die vier Jungs aber nicht nur ihre Songs performen, sondern den Fans eine nostalgische Reise zurück in die Nickelodeon-Serie bieten, die sie 2009 berühmt machte. Im Netz verrieten sie: "Wir sind so aufgeregt, endlich ankündigen zu können, dass wir jeden Song aus jeder Episode live auf der Bühne spielen werden." Im Schlepptau haben Kendall, James, Carlos und Logan Henderson zudem noch zwei ihrer ehemaligen Co-Stars. Mitte November führt es die Boyband dann sogar nach Deutschland.

Instagram / jamesmaslow James Maslow und Caitlin Spears im November 2024

Getty Images Carlos PenaVega, Logan Henderson, James Maslow und Kendall Schmidt von "Big Time Rush", 2023

