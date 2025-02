Fans aus dem Häuschen: Big Time Rush gehen auf Welttournee

Für Nickelodeon-Fans wird das Nostalgie pur – denn Big Time Rush kündigen ihre Welttournee an. Auf der Instagram-Seite der Boyband wurde vergangene Woche ein Clip gepostet, der die Tournee rund um den Globus anteasert. Fürs Erste geht es für die vier Jungs quer durch Amerika und dann nach Europa und das unter dem Titel "The In Real Life Worldwide Tour". "Macht euch bereit für ein unvergessliches Erlebnis! Wir sind so aufgeregt, endlich ankündigen zu können, dass wir jeden Song aus jeder Episode live auf der Bühne spielen werden", heißt es in dem Post. Das bedeutet nicht nur ein Wiedersehen mit den Bandmitgliedern Kendall Schmidt, Logan Henderson, James Maslow (34) und Carlos PenaVega (35), sondern wie der Trailer verrät, werden auch bekannte Gesichter aus dem Cast der gleichnamigen Teenie-Serie dabei sein.

Die Fans von Big Time Rush müssen sich sicherlich auf einen Kampf um die Tickets einstellen, denn in den Kommentaren überschlagen sich die meisten vor Begeisterung. "Dieses Video ist das Beste, was jemals passiert ist", schwärmt eine Userin. Ein anderer Nutzer meint überschwänglich: "Das ist legendär." Einige sind lediglich enttäuscht, dass Australien und asiatische Länder bisher fehlen – möglicherweise werden die Sänger ihre Tour aber noch erweitern. Ebenfalls schon ganz aufgeregt sind die beiden Gäste, die James, Kendall, Logan und Carlos mitbringen. Unter anderem Serien-Darstellerin Katelyn Tarver ist mit von der Partie und schreibt auf ihrem Account: "Das OG-Worldwide-Girl macht sich mit den Jungs auf den Weg!"

Neben Katelyn wird auch Stephen Kramer Glickman mit auf Tour gehen. Der Schauspieler verkörperte in der Serie Gustavo Rocque, den exzentrischen Manager der Band. Katelyn hingegen spielte Jo Taylor, die spätere Freundin von Kendall. Sicherlich halten die Jungs auch noch die ein oder andere Überraschung parat. Immerhin wurden sie dank der Serie 2009 zu Stars. Big Time Rush hat eine besondere Bandgeschichte, denn die Gruppe wurde für die Sendung zusammengestellt. Mit wachsender Beliebtheit stieg auch die Nachfrage nach neuer Musik. 2012 ging Big Time Rush erstmals auf Tour – Vorgruppe war damals eine der heute erfolgreichsten Boybands Großbritanniens: One Direction. Nach Ende ihrer Sendung 2013 verkündete die Band, eine Pause einlegen zu wollen. 2021 folgten die Reunion und das musikalische Comeback.

Big Time Rush, Boyband



